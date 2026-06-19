Umfrage: FPÖ erreicht Rekordwert von 36 Prozent - SPÖ weiter im Sinkflug

Eine aktuelle Umfrage zeigt Rekordwerte für die FPÖ und einen anhaltenden Negativtrend für die SPÖ. Die Grünen profitieren, während Neos und ÖVP stagnieren. Die Stimmung im Land bleibt mehrheitlich pessimistisch.

Die Freiheitliche Partei Österreich s, FPÖ , würde bei einer hypothetischen Nationalratswahl am kommenden Sonntag deutlich mehr Stimmen erzielen als das sogenannte Verfassungsdrittel. Konkret bedeutet dies, dass im Parlament ohne die Zustimmung der FPÖ keine Gesetze mehr beschlossen werden könnten, für die eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist.

In der aktuellen Umfrage von Unique Research erreicht die FPÖ einen geschätzten Wert von 36 Prozent. Dies stellt den höchsten jemals von diesem Institut erfassten Unterstützungswert für die FPÖ dar. Das kürzlich verabschiedete Doppelbudget der Regierung, das mit Sparmaßnahmen einhergeht, hat an der stabilen Position der Österreichischen Volkspartei, ÖVP, als zweitstärkste Kraft mit 22 Prozent nichts geändert. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ, unter ihrem Vorsitzenden Andreas Babler verliert weiter an Zustimmung und rutscht immer weiter Richtung Süden ab.

In der Sonntagsfrage erreicht die SPÖ nur noch 18 Prozent. Das sind erneut drei Prozentpunkte weniger als beim historischen Tiefststand, der bereits am Wahlabend 2024 erreicht wurde. Die Schwäche der SPÖ zeigt sich auch in der Frage nach einer möglichen Direktwahl des Bundeskanzlers. Lediglich 45 Prozent der eigenen Wähler sehen in Babler einen potenziellen Regierungschef.

Zum Vergleich: 82 Prozent der FPÖ-Wähler würden Herbert Kickl direkt zum Kanzler wählen, und bei dem ÖVP-Politiker Christian Stocker liegt der Wert bei 76 Prozent. Von der Schwäche der Sozialdemokraten profitieren die Grünen, die in den letzten Monaten offensiv das Thema Gerechtigkeit propagiert hatten. Mit ihrer Vorsitzenden Leonore Gewessler an der Spitze verweisen die Grünen die liberalen Neos wieder klar auf den fünften Platz.

In der Sonntagsfrage liegen die Grünen bei 11 Prozent, also etwa drei Punkte über ihrem Ergebnis bei der letzten Nationalratswahl. Für die Neos unter Beate Meinl-Reisinger gibt es trotz ihrer Regierungsbeteiligung keinen Koalitions-Rückenwind. Sie bleiben weiterhin einstellig und liegen unter dem Wahlergebnis der Nationalratswahl. Eine mögliche Überraschung zeichnet sich bei den Kommunisten ab: Die aktuell ausgewiesenen 4 Prozent für die KPÖ um Tobias Schweiger würden den ersten Einzug in den Nationalrat seit 1959 bedeuten.

Die politische Stimmung im Land bleibt insgesamt schlecht: 57 Prozent der Befragten sagen, Österreich entwickelt sich in die falsche Richtung, nur 31 Prozent sehen eine positive Entwicklung. Diese Werte sind im Vergleich zu März nahezu unverändert. Am zufriedensten sind Wähler der Grünen mit 56 Prozent, gefolgt von Anhängern von SPÖ, ÖVP und Neos. Dagegen sind 91 Prozent der FPÖ-Sympathisanten unzufrieden mit der aktuellen Entwicklung





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