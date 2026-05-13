Umfassendes Handbuch zur Analyse des Rechtsextremismus in Österreich erscheint

Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes veröffentlicht ein neues Standardwerk, um die schleichende Normalisierung rechtsextremer Ideologien aufzudecken und wissenschaftlich zu fundieren.

In einer Zeit, in der die politische Landschaft in Europa zunehmend polarisiert ist, hat das Dokumentationsarchiv des Österreich ischen Widerstandes ( DÖW ) eine bedeutende Publikation vorgelegt. Das neue 'Handbuch Rechtsextremismus in Österreich ' ist ab sofort erhältlich und dient als umfassendes Nachschlagewerk für alle, die sich mit den Mechanismen der extremen Rechten auseinandersetzen wollen.

Andreas Kranebitter, der Leiter des DÖW, betont in diesem Zusammenhang mit Nachdruck, dass der Rechtsextremismus gegenwärtig die 'quantitativ größte Gefährdung unserer Demokratie' darstelle. Das Werk ist eine grundlegende Neufassung eines bereits in den 1990er Jahren erschienenen Leitfadens und wurde an die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Realitäten angepasst. Ziel der Herausgeber ist es, eine fundierte Handreichung für die Zivilgesellschaft bereitzustellen, um der sogenannten schleichenden Normalisierung rechtsextremer Positionen entgegenzuwirken.

Durch die Bereitstellung von wissenschaftlich fundierten Analysen soll das Bewusstsein dafür geschärft werden, wie subtil extremistische Ideen in den Mainstream einsickern können. Das Handbuch umfasst über 500 Seiten und ist das Ergebnis jahrelanger Beobachtungen, Analysen und wissenschaftlicher Forschung. Neben Andreas Kranebitter haben die renommierten Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger und Isolde Vogel maßgeblich an der Erstellung mitgewirkt. Das Werk bietet einen detaillierten Überblick über die verschiedenen Strömungen der extremen Rechten in Österreich.

Dabei wird deutlich, dass das Spektrum weitaus breiter ist, als es auf den ersten Blick scheint. Es reicht von kleinen, oft isolierten neonazistischen Gruppierungen über traditionelle Burschenschaften bis hin zu den Vertretern der sogenannten 'Neuen Rechten', wie etwa den Identitären. Besonders kritisch wird hierbei die Strategie der Identitären betrachtet: Obwohl sie zahlenmäßig eine fast irrelevante Minderheit darstellen, gelingt es ihnen durch gezielte Kommunikation und moderne Netzwerkstrategien, ihre radikalen Positionen in den öffentlichen Diskurs zu tragen.

Ein prägnantes Beispiel hierfür ist der Begriff der 'Remigration', der ursprünglich aus rechtsextremen Kreisen stammt und mittlerweile sogar in den Forderungen der FPÖ auftaucht, was die gefährliche Verschiebung der Diskursgrenzen verdeutlicht. Neben der Analyse politischer Akteure widmet sich das Buch einer Vielzahl an spezifischen Themenfeldern, die für das Verständnis des modernen Rechtsextremismus unerlässlich sind. So wird detailliert auf die Rolle bestimmter Medien eingegangen, die als Verstärker für extremistische Narrative dienen.

Ein weiteres wichtiges Kapitel befasst sich mit dem religiösen Fundamentalismus und dessen Schnittmengen mit rechtsextremen Ideologien. Besonders innovativ ist die Untersuchung von Gaming-Plattformen, die zunehmend als Rekrutierungswerkzeuge für junge Menschen genutzt werden, da sie in einem scheinbar harmlosen Umfeld radikale Inhalte verbreiten können.

Zudem beleuchten die Autoren den Rechtsextremismus innerhalb postmigrantischer Gesellschaften und analysieren die spezifischen Dynamiken, die dort wirken. Ein umfangreiches Organisations- und Medienverzeichnis ergänzt die theoretischen Ausführungen und macht das Werk zu einem praktischen Instrument für Journalisten, Politiker und engagierte Bürger. Die politische Tragweite dieses Vorhabens wird durch die Vorworte prominenter Persönlichkeiten unterstrichen.

So haben sowohl Bundespräsident Alexander Van der Bellen als auch die Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und sein Vorgänger Michael Häupl ihre Unterstützung für das Projekt zum Ausdruck gebracht. Diese Unterstützung durch verschiedene politische Lager und staatliche Institutionen zeigt, dass die Bekämpfung des Rechtsextremismus als eine überparteiliche Aufgabe verstanden wird, die den Kern der demokratischen Grundordnung betrifft.

Das Handbuch versteht sich somit nicht nur als akademische Arbeit, sondern als wehrhafte Antwort auf die Herausforderungen einer Zeit, in der demokratische Werte zunehmend in Frage gestellt werden. Es appelliert an die Wachsamkeit der Gesellschaft und fordert dazu auf, die Anzeichen von Radikalisierung frühzeitig zu erkennen und konsequent zu benennen, um die Stabilität der Republik langfristig zu sichern





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