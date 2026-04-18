Umfassender Rückruf: Gefahrstoffverdacht bei HiPP-Babygläschen bei Spar Österreich – Polizei ermittelt

HiPP ruft vorsorglich das gesamte Sortiment an Babykostgläschen bei Spar Österreich zurück, da der Verdacht besteht, dass ein lebensgefährlicher Stoff in die Produkte eingeschleust worden sein könnte. Die Polizei ermittelt, Kunden werden dringend gebeten, die Produkte nicht zu verfüttern und zurückzugeben.

Ein besorgniserregender Rückruf betrifft das gesamte Sortiment an Babykost gläschen von Hipp , das bei Spar Österreich verkauft wird. Der Grund für diesen weitreichenden Schritt ist der dringende Verdacht, dass in einzelne Produkte, insbesondere in das Glas 'Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel' (190 Gramm), ein lebensgefährlicher Stoff eingeschleust worden sein könnte.

Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Hinweis darauf eingegangen war, dass solche manipulierten Gläschen im burgenländischen Raum aufgetaucht sein könnten. Bislang konnten jedoch keine derartigen Produkte entdeckt werden. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte die laufenden Untersuchungen und betonte, dass die Verbraucherinformation eine äußerst ernste Angelegenheit darstellt.

Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Verzehr eines manipulierten Gläschens lebensbedrohliche Folgen haben kann. Aus diesem Grund hat das Unternehmen Hipp in Absprache mit den Handelsketten Spar, Eurospar, Interspar und Maximarkt beschlossen, präventiv das gesamte Babykostgläschen-Sortiment aus den Verkaufsstellen zu nehmen.

Kunden, die entsprechende Produkte erworben haben, werden eindringlich gebeten, diese nicht zu konsumieren und aus Sicherheitsgründen von einer Verfütterung abzusehen. Die Rückgabe aller HiPP-Babykostgläschen ist in jeder Spar-, Eurospar-, Interspar- und Maximarkt-Filiale möglich, wobei der Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet wird.

Besorgte Eltern, die Fragen haben oder sich unsicher sind, können sich an das Hipp-Elternservice Österreich wenden, das nun auch am Wochenende unter der Rufnummer +43-7612-76577-104 erreichbar ist. Die Ermittler nehmen Hinweise auf mögliche manipulierte Hipp-Babygläschen unter der Telefonnummer +43-5913310-3333 entgegen.

Bislang gibt es keine bestätigten Fälle von manipulierten Produkten oder damit verbundenen gesundheitlichen Problemen. Die genaue Art des eingeschleusten Gefahrstoffs bleibt derzeit unbekannt, ebenso wie die genaue Anzahl der betroffenen Gläschen.

Die Behörden und Hipp halten sich aufgrund der laufenden Ermittlungen mit weiteren Details zurück und verweisen auf die zuständigen Stellen. Es wurde die Möglichkeit einer Erpressung von Hipp seitens der Täter geprüft, hierzu äußerten sich die Behörden und das Unternehmen jedoch bislang nicht.

Die Kennzeichnung der möglicherweise betroffenen Produkte erfolgt laut Hersteller durch einen weißen Aufkleber mit einem roten Kreis auf dem Glasboden. Um jedes theoretische Risiko auszuschließen, erfolgte der Rückruf vorsorglich. Hipp betont, dass bei Kindern, die keine Beschwerden zeigen, kein Anlass zur Sorge besteht.

Bei Unsicherheiten oder beobachteten Symptomen wird jedoch dringend geraten, umgehend einen Kinderarzt oder eine medizinische Notfallstelle zu kontaktieren. Die Situation unterstreicht die Bedeutung strenger Kontrollen in der Lebensmittelproduktion und die Notwendigkeit einer schnellen und transparenten Kommunikation im Falle potenzieller Gefahren für die öffentliche Gesundheit.





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