Umfassender Compliance-Bericht zur Causa Weißmann veröffentlicht – Keine Konsequenzen?

Ein neuer Bericht zur Causa Weißmann deckt strittige Pensionsverträge auf, insbesondere jenen von ORF-Spitzenverdiener Pius Strobl. Trotz der Offenlegung werden Konsequenzen vermisst. Ingrid Thurnher bleibt vorläufige Generaldirektorin.

Ein umfassender neuer Compliance-Bericht zur Causa Weißmann ist am Donnerstag öffentlich geworden und wirft weitere Fragen auf. Dieser Bericht, der bisher weder den Stiftungsräten noch der Öffentlichkeit zugänglich war, soll am kommenden Montag vorgelegt werden.

Er beleuchtet die Umstände rund um die Causa Weißmann detailliert und enthält auch strittige Pensionsverträge, insbesondere jenen des ORF-Spitzenverdieners Pius Strobl, zusammen mit entsprechenden Rechtsgutachten. Der Bericht wurde von der Compliance-Abteilung erstellt und von Westenthaler als äußerst aufschlussreich beschrieben. Trotz der detaillierten Analyse und der Offenlegung der Pensionsverträge kritisiert Westenthaler das Fehlen von Konsequenzen in Bezug auf die aufgedeckten Missstände.

Er äußerte seine Unzufriedenheit darüber, dass die Diskussion sich hauptsächlich auf die Entstehung des Pensionsvertrags konzentrierte, anstatt auf die daraus resultierenden Verantwortlichkeiten. Westenthaler betonte, dass er in seiner langen Karriere noch nie einen derartigen Vertrag gesehen habe und erwartet, dass die Umstände seiner Entstehung Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen werden. Er bezeichnete die Situation als 'einzigartig und in Wahrheit nicht zu akzeptieren'.

Die Sitzung des Stiftungsrats, in der der Bericht diskutiert wurde, wird sowohl von Westenthaler als auch von Stiftungsratsvorsitzendem Heinz Lederer als 'intensiv' beschrieben. Lederer zeigte sich erleichtert über die klare Entscheidung bezüglich der vorläufigen Führung des ORF durch Ingrid Thurnher. Thurnher selbst feierte ihren zweiten Wahlerfolg innerhalb von sechs Wochen und appellierte an den Stiftungsrat, 'gemeinsam vorwärtszugehen'. Sie betonte die Notwendigkeit, das Image des ORF zu verbessern und wieder für qualitativ hochwertige Programmgestaltung zu stehen.

Ihr Leitmotiv ist dabei 'Transparenz mit Konsequenz'. Trotz der positiven Stimmung und der versprochenen Transparenz enthielt sich Westenthaler der Stimme für Thurnher, da er keine spürbaren Konsequenzen aus den aufgedeckten Missständen erkennen konnte. Er ist zudem ein bekannter Gegner der Haushaltsabgabe, was seine Haltung zusätzlich beeinflusst haben dürfte. Die Debatte um die Pensionsverträge, insbesondere der von Pius Strobl, steht im Mittelpunkt der Kritik und wirft Fragen nach der Rechtmäßigkeit und Angemessenheit der Vereinbarungen auf.

Die Vorlage der Rechtsgutachten soll nun Klarheit über die rechtlichen Aspekte der Verträge schaffen. Die Causa Weißmann und die damit verbundenen Umstände haben die Diskussion um die Führung und die Integrität des ORF neu entfacht. Der neue Compliance-Bericht soll nun dazu beitragen, die Vorgänge aufzuklären und Verantwortlichkeiten zu klären. Die Forderung nach Konsequenzen wird von verschiedenen Seiten laut, insbesondere von Westenthaler, der die mangelnde Reaktion auf die aufgedeckten Missstände kritisiert.

Die vorläufige Führung durch Ingrid Thurnher wird von einigen begrüßt, während andere, wie Westenthaler, Bedenken hinsichtlich der fehlenden Transparenz und der Umsetzung von Konsequenzen äußern. Die Debatte um die Haushaltsabgabe bleibt ebenfalls ein zentrales Thema, das die Zukunft des ORF maßgeblich beeinflussen wird. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Vorlage des Compliance-Berichts und der Pensionsverträge zu einer umfassenden Aufklärung und zu spürbaren Veränderungen im ORF führen wird.

Die Strafgerichte könnten sich in Kürze mit dem Zustandekommen des Pensionsvertrags von Pius Strobl befassen, was die Brisanz der Situation weiter erhöht. Die Öffentlichkeit erwartet nun eine transparente und konsequente Aufarbeitung der Causa Weißmann und eine nachhaltige Verbesserung der Integrität des ORF





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ORF Causa Weißmann Compliance-Bericht Ingrid Thurnher Pius Strobl Pensionsvertrag Haushaltsabgabe Stiftungsrat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anwalt von Ex-ORF-Chef Weißmann kündigt Klage gegen „Falter“ an„Falter“-Chefredakteur Florian Klenk sieht die Veröffentlichung „imöffentlichen Interesse“. Es gibt auch andere Sichtweisen.

Read more »

Warum wir die Chats von ORF-Chef Weißmann veröffentlicht habenErläuterung der Entscheidung, die Chats des ehemaligen ORF-Chefs Alexander Weißmann zu veröffentlichen, trotz anfänglicher Bedenken hinsichtlich des Eingriffs in die Privatsphäre. Die Veröffentlichung wird mit dem öffentlichen Interesse an möglichen Machtmissbrauch und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz begründet.

Read more »

Chats veröffentlicht - Ex-ORF-Chef Weißmann will Zeitung verklagenDass eine Wochenzeitung am Montag die brisanten Chats zwischen Roland Weißmann und jener Frau veröffentlicht hat, die diesem Fehlverhalten ihr ...

Read more »

Chat-Enthüllungen rund um Weißmann ++ ÖlpreiseSieben Wochen nach dem Rücktritt des ehemaligen ORF-Generaldirektors Roland Weißmann ist die Affäre weiterhin nicht abgeschlossen. Ein interner ...

Read more »

„Sachliche Bewertung“ - Weißmann will Compliance-Bericht offenlegenDer ehemalige ORF-General Roland Weißmann will den Compliance-Bericht dem Stiftungsrat des Rundfunks vorlegen. Damit solle eine sachliche und ...

Read more »

Nationalrat: Babler kann Compliance-Bericht zu Weißmann „nicht nachvollziehen“Die FPÖ sieht einen „rot-schwarz-grünen Skandal“ im ORF. VP-Generalsekretär Niko Marchetti will in der Generaldirektion „eine fachlich qualifizierte Person von außen“.

Read more »