Umfassende Straßensperren und Verkehrshinweise anlässlich des Vienna City Marathon

Der Vienna City Marathon und weitere Laufveranstaltungen führen am Sonntag, den 19. April, zu weitreichenden Verkehrsbeschränkungen in Wien. Von frühen Morgenstunden bis in die späten Abendstunden sind zahlreiche Hauptverkehrsadern und Straßen in der Innenstadt sowie in angrenzenden Bezirken gesperrt. Reisende und Anwohner werden dringend gebeten, die Innenstadt weiträumig zu umfahren und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, insbesondere die U-Bahnen, die in dichteren Intervallen fahren werden. Der ÖAMTC empfiehlt zudem, Fahrzeuge bereits am Vortag außerhalb der betroffenen Zonen zu parken.

Am kommenden Sonntag, den 19. April, steht Wien ganz im Zeichen des Laufsports, wenn der Tchibo Coffee Run 10K bereits um 8:00 Uhr gestartet wird. Kurz darauf, um 9:00 Uhr, fällt der Startschuss für den Vienna City Marathon , den Staffel Marathon über die klassische Distanz von 42,195 Kilometern, sowie für den Halbmarathon über 21,097 Kilometer. Diese Großveranstaltungen bringen jedoch erhebliche Einschränkungen für den Straßenverkehr mit sich, die bereits in den frühen Morgenstunden beginnen.

Insbesondere die Donauuferautobahn bei Kagran und Donau City sind ab 4:15 Uhr betroffen. Eine erste spürbare Entlastung der Verkehrslage ist erst ab 10:45 Uhr zu erwarten. Wer aus dem Stadtzentrum in Richtung Südosttangente (A23) unterwegs sein möchte, muss sich bis etwa 11:45 Uhr gedulden, bevor die Ausfahrt wieder möglich ist. Die Laufroute führt über den Franz-Josefs-Kai, Uraniastraße, Dampfschiffstraße, Weißgerberlände und Erdberger Lände. Diese Hauptachse wird erst dann wieder freigegeben, wenn der Marathonbereich in der Innenstadt weitgehend passiert ist.

Die Sperren erstrecken sich über ein breites Stadtgebiet und umfassen zahlreiche wichtige Verkehrsverbindungen. Die Reichsbrücke ist stadtauswärts von 05:45 bis 12:30 Uhr gesperrt. Auf der A22 sind die Ausfahrten Donaucity und Reichsbrücke stadteinwärts von 04:15 bis 13:00 Uhr nicht befahrbar. Der Handelskai, mit der Auffahrt auf die Lassallestraße, ist von 07:00 bis 14:00 Uhr betroffen. Der Praterstern ist zwischen 07:00 und 14:10 Uhr gesperrt, ebenso die Praterstraße im gleichen Zeitraum.

Die Franzensbrückenstraße, im Abschnitt zwischen Praterstern und Unterer Donaustraße, ist von 07:30 bis 14:10 Uhr gesperrt. Die Franzensbrücke selbst unterliegt ebenfalls zeitlichen Einschränkungen: Richtung 2. Bezirk von 08:00 bis 15:30 Uhr und Richtung 3. Bezirk von 10:00 bis 16:00 Uhr. Die Ringstraße ist zwischen Operngasse und Stadiongasse von 05:45 bis 19:55 Uhr gesperrt. Ein besonders langes Sperrzeitraum gilt für die Ringstraße zwischen Stadiongasse und Schottengasse, die bereits am Freitagabend, den 17. April um 20:00 Uhr gesperrt wird und bis Sonntag, den 19. April um 20:00 Uhr geschlossen bleibt.

Die Linke Wienzeile ist zwischen Gürtel und Winckelmannstraße von 08:45 bis 13:00 Uhr gesperrt. Die Schloßallee in Richtung Johnstraße, zwischen Linker Wienzeile und Mariahilfer Straße, ist von 08:45 bis 12:45 Uhr betroffen. Die Innere Mariahilfer Straße (6./7. Bezirk) ist zwischen Gürtel und Getreidemarkt von 08:45 bis 13:30 Uhr gesperrt. Weiterhin sind die Spittelauer Lände zwischen Gürtelbrücke und Friedensbrücke von 08:30 bis 11:45 Uhr und die Friedensbrücke Richtung Brigittenau von 08:30 bis 14:00 Uhr nicht befahrbar.

Die Obere Donaustraße und Brigittenauer Lände zwischen Augartenbrücke und Friedensbrücke sind von 09:15 bis 14:15 Uhr gesperrt. Die Untere Donaustraße und Obere Donaustraße zwischen Aspernbrücke und Augartenbrücke sind ebenfalls von 09:15 bis 14:15 Uhr betroffen. Auf der A23 sind die Abfahrten Knoten Prater stadteinwärts von 08:00 bis 15:45 Uhr gesperrt. Die A4 – Schüttelstraße stadteinwärts, ab Stadionbrücke, ist von 08:00 bis 15:45 Uhr nicht befahrbar.

Die Stadionbrücke Richtung 3. Bezirk ist von 08:00 bis 15:45 Uhr gesperrt, ebenso die Vordere Zollamtsstraße Richtung Donaukanal von 10:00 bis 16:00 Uhr. Die 2er-Linie Richtung 9. Bezirk, zwischen Friedrichstraße und Universitätsstraße, ist von 07:15 bis 14:10 Uhr gesperrt. Die Währinger Straße Richtung 1. Bezirk, zwischen Straße des Achten Mai und Maria-Theresien-Straße, ist von 09:00 bis 14:00 Uhr betroffen. Der Innere Gürtel Richtung Westbahnhof, zwischen Schönbrunner Straße und Mariahilfer Straße, ist von 08:45 bis 12:30 Uhr gesperrt.

Der Äußere Gürtel Richtung Hauptbahnhof, zwischen Felberstraße und Schönbrunner Straße, ist ebenfalls von 08:45 bis 12:30 Uhr betroffen. Angesichts dieser umfangreichen Einschränkungen rät der ÖAMTC dringend, die Wiener Innenstadt innerhalb des Gürtels sowie Teile des 2. und 20. Bezirks zu meiden oder diese Zonen großräumig zu umfahren. Eine besonders wichtige Empfehlung des Automobilclubs ist es, das Auto bereits am Vortag in einer Garage oder auf einem öffentlichen Parkplatz außerhalb der vom Marathon betroffenen Gebiete abzustellen.

Für die Fortbewegung in der Stadt wird nachdrücklich auf die Nutzung der Wiener Linien verwiesen. Die U-Bahnen werden am Marathon-Sonntag in deutlich dichteren Intervallen verkehren, um den erwarteten Fahrgastansturm zu bewältigen und den Bürgern eine umweltfreundliche und flexible Alternative zum Auto zu bieten. Die zahlreichen Läuferinnen und Läufer werden die Straßen Wiens in Beschlag nehmen, und ein reibungsloser Ablauf für alle Beteiligten erfordert ein hohes Maß an Kooperation und vorausschauender Planung seitens der Verkehrsteilnehmer.

Die organisierenden Stellen und die Stadt Wien sind bestrebt, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, jedoch sind umfangreiche Sperren im Sinne der Sicherheit und des reibungslosen Ablaufs der sportlichen Großveranstaltung unumgänglich. Der Slogan 'Ich geh lieber schlafen!' eines Wiener Bürgers, der den Marathon meidet, verdeutlicht die Prioritäten vieler Stadtbewohner an diesem Tag, die den sportlichen Trubel lieber aus der Ferne beobachten oder sich auf alternative Fortbewegungsmittel verlassen.





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