Umfassende Fahrbahnsanierung auf der A 21: Verkehrsbehinderungen zwischen Vösendorf und Brunn am Gebirge

Ab Mitte April beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der A 21 zwischen Knoten Vösendorf und Brunn am Gebirge. Es kommt zu schrittweisen Verkehrsänderungen und zeitweisen Spursperren. Die Bauarbeiten dauern bis Ende Oktober 2026 und umfassen die Erneuerung der Fahrbahn, was die Verkehrssicherheit erhöhen soll.

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Die ASFINAG startet mit der nächsten Phase der Sanierungsarbeiten auf der A 21 zwischen dem Knoten Vösendorf und der Anschlussstelle Brunn am Gebirge. Der Auftakt sind die Einrichtungsarbeiten für die Baustelle, die am 13. April um 22 Uhr beginnen. Bis Ende April bleibt der Verkehr tagsüber unbeeinträchtigt, alle Fahrstreifen stehen zur Verfügung. In den Nachtstunden kann es jedoch zu unterschiedlichen Spursperren kommen, sodass je Fahrtrichtung zeitweise nur ein Fahrstreifen befahrbar ist.\Von Anfang Mai bis Ende Oktober 2026 wird die Fahrbahn in beiden Richtungen saniert. In dieser Hauptbauphase bleiben jeweils zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung offen. Die linke Spur wird dabei als baulich getrennte Trogspur auf die Gegenfahrbahn verlegt, die rechte Spur verbleibt auf der jeweiligen Richtungsfahrbahn. Beide Fahrstreifen werden eingeengt geführt. Im Zuge der Arbeiten wird die bestehende Asphaltdecke teilweise bis zu 20 Zentimeter tief abgetragen und eine neue Tragschicht hergestellt. Mit der Erneuerung der Asphaltkonstruktion leistet die ASFINAG einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Verbesserung der Verkehrsqualität.\Die Autobahnauf- und -abfahrten entlang der A 21 bleiben während der Bauarbeiten grundsätzlich offen, werden jedoch teilweise verengt geführt. In einzelnen Bauphasen kann es nachts oder an Wochenenden zu Rampensperren kommen. Darüber will die ASFINAG rechtzeitig informieren. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die angepasste Geschwindigkeit zu beachten und sich auf mögliche Behinderungen einzustellen. Die ASFINAG wird regelmäßig über den Fortschritt der Arbeiten informieren und empfiehlt, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Dies kann über die ASFINAG Verkehrsinformationen, die ASFINAG App oder über Verkehrsmeldungen in Radio und Fernsehen geschehen. Die Baumaßnahmen sind notwendig, um die Infrastruktur zu erhalten und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer langfristig zu gewährleisten. Die ASFINAG bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten, die durch die Bauarbeiten entstehen können





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