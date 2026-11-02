Umbau St. Pöltner Landtag: Neue Materialien und Zielöffnung September 2027

Der Landtagssaal in St. Pölten wird modernisiert und barrierefreier. Landtagspräsident Wilfing zeigt sich beeindruckt von den neuen Materialien. Eröffnung ist für September 2027 geplant.

Im St. Pöltner Landhaus schreitet der umfassende Umbau des Landtagssaals spürbar voran. Während die handwerklichen Bauarbeiten in die entscheidende Endphase eintreten, rückt nun die zukünftige innere Gestaltung in den Fokus der Öffentlichkeit. Erste Muster der geplanten Wandverkleidungen, des neuen Teppichbodens sowie der Abgeordnetenbänke wurden kürzlich einer interessierten Öffentlichkeit und den politisch Verantwortlichen präsentiert. Dieser wichtige Schritt markiert den Übergang von der reinen Bausubstanz zur finalen ästhetischen und funktionalen Ausgestaltung des Parlamentsraums.

Präsentation der neuen Materialien im Landhaus

Landtagspräsident Karl Wilfing aus den Reihen der ÖVP stand gemeinsam mit weiteren hochrangigen politischen Vertretern im Mittelpunkt dieser Präsentation. Dazu gehörten auch der Landesabgeordnete Edith Kollermann von den NEOS sowie der SP-Klubobmann Rene Zonschitz. Als Dritte Präsidentin fungierte Elvira Schmidt, während LAbg. Edith Mühlberghuber die FPÖ vertrat. Auch Zweiter Präsident Gottfried Waldhäusl, VP-Klubobmann Kurt Hackl und LAbg. Georg Ecker von den GRÜNE waren anwesend. Zusammen begutachteten sie den ersten neu gefertigten Abgeordnetentisch sowie die Materialien, die die Innenausstattung des künftigen Landtagssaals prägen sollen.

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Christoph Reiter, Leiter der Abteilung für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, informierte die Anwesenden detailliert über den aktuellen Stand der Baufortschritte. Er stellte die ausgewählten neuen Materialien vor, die für die Modernisierung verantwortlich zeichnen. Die politische Führungsebene, bestehend aus Wilfing, seinem Stellvertreter Gottfried Waldhäusl, der Dritten Präsidentin Elvira Schmidt sowie Vertretern der einzelnen Landtagsklubs, machte sich vor wenigen Tagen ein umfassendes Bild von der geplanten Gestaltung. Dabei bestand auch die Möglichkeit, eine erste neue Abgeordnetenbank in Augenschein zu nehmen und deren Qualität zu prüfen.

Ziele der Modernisierung für die nächsten Jahrzehnte

Der geplante Umbau verfolgt weitreichende Ziele, die über eine bloße optische Aufwertung hinausgehen. Der Sitzungssaal soll nicht nur in einem moderneren Gewappear erscheinen, sondern vor allem barrierefreier und energieeffizienter gestaltet werden. Zusätzlich wird die gesamte technische Ausstattung des Raums vollständig erneuert, um den zeitgemäßen Anforderungen an parlamentarische Arbeit gerecht zu werden. Landtagspräsident Wilfing betonte in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass der erneuerte Saal den Abgeordneten ebenso wie bisher für mehrere Jahrzehnte als moderner Arbeitsplatz für ihre parlamentarische Tätigkeit dienen soll.

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Diese langfristige Perspektive ist zentral für die Rechtfertigung der investierten Mittel. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, der sowohl den hohen Ansprüchen an eine demokratische Institution genügt als auch den modernen Standards der Technologie und des Umweltschutzes entspricht. Die Integration neuer technologischer Infrastrukturen wird dabei eng mit der physischen Umgestaltung des Raums verbunden sein, um einen nahtlosen Arbeitsfluss für die gesetzgebende Körperschaft zu gewährleisten. Die gewählten Materialien wurden sorgfältig ausgewählt, um Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit zu garantieren.

Komplette Fertigstellung und neuer Start im Jahr 2027

Bis zur endgültigen Fertigstellung des Projekts wird im St. Pöltner Landhaus kontinuierlich weitergearbeitet. Die Baumaßnahmen sind so geplant, dass der Betrieb des Parlaments während der Umbauzeit möglichst wenig beeinträchtigt wird, wobei die finale Phase nun die innere Einrichtung und technische Installation umfasst. Ein konkreter Meilenstein ist bereits festgelegt: Ab September 2027 sollen die Abgeordneten wieder im vollständig modernisierten Landtagssaal ihre Sitzungen abhalten können. Dieses Datum gibt dem Projekt einen klaren Zeitrahmen und Verbindlichkeit.

Die Verzögerung bis 2027 mag auf den ersten Blick lang erscheinen, doch die Komplexität der Maßnahmen erfordert diese Zeit für eine sorgfältige Umsetzung. Die Kombination aus denkmalpflegerischen Aspekten, moderner Gebäudeenergetik und hochkomplexer Technikinstallation macht einen solchen Zeitplan notwendig. Für die Bevölkerung und die politischen Akteure bedeutet dies, dass die Arbeiten in St. Pölten weiter voranschreiten. Die Einblicke in die neue Ausstattung wecken bereits jetzt Erwartungen an einen zeitgemäßen und funktionalen Arbeitsort für die Landesgesetzgebung.