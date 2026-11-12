Umbau der Wiener 2er-Linie: Stadt plant 2030 mehr Radwege

Wien beginnt 2030 mit dem Umbau der 2er-Linie. Grüne und FPÖ streiten über Grünflächen und Stau, während der VCÖ die Radwege begrüßt.

Die Stadt Wien kündigt den umfassenden Umbau der 2er-Linie an, der bis zum Jahr 2030 abgeschlossen sein soll. Im Fokus der geplanten Maßnahmen stehen der Ausbau von Radwegen und die Erhöhung der Verkehrssicherheit im Stadtzentrum. Die Präsentation der städtischen Pläne hat jedoch sofortige und teils heftige Reaktionen aus der Politik und der Zivilgesellschaft hervorgerufen. Während einige Akteure die Umgestaltung als historische Chance begreifen, sehen andere darin ein Risiko für den motorisierten Individualverkehr.

Konflikt um Grünflächen und Bäume

Die Wiener Grüne Partei übt scharfe Kritik an dem Umfang der geplanten Maßnahmen. Planungssprecher Kilian Stark betitelt das Projekt als eine verpasste Jahrhundertchance für die Stadtentwicklung. Er argumentiert, dass anstelle eines Boulevards mit ausreichend Bäumen und Grünflächen der Autoverkehr ins Zentrum zurückkehre. Der Fokus der Kritik liegt insbesondere auf der geringen Anzahl an zusätzlichen Pflanzen. Die Stadt Wien hat für die ersten beiden Bauabschnitte lediglich neun neue Bäume und 600 Quadratmeter neue Grünflächen vorgesehen.

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Gegen diese Planung haben die Grünen bereits im Jahr 2023 einen eigenen, deutlich umfangreicheren Vorschlag eingebracht. Dieser Plan sah die Pflanzung von 358 großkronigen Bäumen vor, was einen eklatanten Unterschied zur aktuellen städtischen Strategie darstellt. Die politische Auseinandersetzung zeigt deutlich, wie unterschiedlich die Vorstellungen über die zukünftige Gestaltung des öffentlichen Raums in Wien sind.

FPÖ warnt vor Verkehrschaos

Eine entgegengesetzte Position bezieht die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) in Wien. Verkehrssprecher Toni Mahdalik kritisiert den vorgesehenen Ausbau der Radwege und fordert den Erhalt sämtlicher bestehender Fahrspuren und Parkplätze. Mahdalik warnt eindringlich davor, die Zweierlinie als einen der wichtigsten Stau-Hotspots und Entlastungsstraßen für den Ring zu betrachten. Er argumentiert, dass bereits der Wegfall einer einzigen Fahrspur das nächste große Verkehrschaos provozieren würde.

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Die Argumentation der FPÖ stützt sich auf die aktuelle Belastungssituation der Straße. Durch den Erhalt des Status quo soll verhindert werden, dass sich die Verkehrslage im Zentrum weiter verschärft. Dies steht im direkten Kontrast zu den Vorstellungen der Oppositionsparteien, die den Umbau als notwendige Modernisierung sehen.

Regierungskoalition sieht Modernisierungspotenzial

Ulli Sima von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) sieht in der Neugestaltung eine große historische Chance. Sie erklärt, dass der anstehende U-Bahn-Bau genutzt werde, um die 1,5 Kilometer lange 2er-Linie in mehreren Abschnitten neu zu gestalten. Diese Sichtweise wird auch von der Partei NEOS geteilt. Klubchefin Selma Arapovic betont, dass breitere Radwege und eine bessere Trennung von Radfahrern und Fußgängern für mehr Sicherheit sorgen sollen.

Zusätzlich zur Hauptstraße sind auch Veränderungen am Vorplatz des MuseumsQuartiers geplant. Die Stadt Wien möchte dort mehr Schattenplätze, neue Sitzmöglichkeiten und eine Verbesserung des Baumbestands schaffen. Ziel ist es, diesen Bereich künftiger attraktiver zu machen und den Aufenthalt im öffentlichen Raum zu verbessern. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Aufenthaltsqualität im städtischen Raum deutlich zu erhöhen.

VCÖ begrüßt notwendige Radwegebau

Die Mobilitätsorganisation VCÖ bewertet die geplanten Maßnahmen deutlich positiver als die politischen Gegner. Man sieht die Umgestaltung als längst überfällige Verbesserung der Infrastruktur an. Der VCÖ verweist darauf, dass die Zweierlinie aktuell einen der schmalsten Radwege Wiens aufweist. Dies führt zu einer hohen Konfliktdichte zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern.

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Breitere Radwege und sicherere Kreuzungen werden daher als besonders wichtig für die Verkehrssicherheit erachtet. Die Organisation unterstützt den Ausbau aktiv, da dieser dazu beitragen kann, die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern zu erhöhen. Die unterschiedlichen Reaktionen verdeutlichen die Komplexität der städtischen Verkehrsplanung in Wien.