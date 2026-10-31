Ultraviolette Strahlung und Bakterien: Neue Ansätze im Kampf gegen PFAS

Forscher entdecken, dass UV-Strahlung und bestimmte Bakterien PFAS abbauen können. Dieser Durchbruch bietet Hoffnung bei der Beseitigung der langlebigen Umweltschadstoffe.

Pflast sind weltweit in Umwelt, Pflanzen, Tieren und Menschen nachweisbar. Das Problem ist seit den 1940er-Jahren bekannt, als die Substanzen erstmals entdeckt wurden. Seitdem fanden sie zunehmend technische Anwendungen. Dazu gehören Feuerlöschmittel und Antihaftbeschichtungen. Auch die Wasser- und Schmutzabweisung auf Kleidungsstücken nutzt diese Chemikalien. Die Oberflächenbehandlung von Metallen ist ein weiterer Einsatzbereich.

Langlebige chemische Struktur bedroht Gesundheit

Chemisch gesehen sind es per- und polyfluorierte Alkyl-Verbindungen. Sie bestehen aus Kohlenstoffketten mit gebundenen Fluoratomen. Diese Bindung ist die stärkste bekannte Verbindung. Es erfordert daher sehr viel Energie, sie wieder zu lösen. Aus diesem Grund sind diese Stoffe in der Umwelt extrem langlebig. Sie reichern sich in der Nahrungskette an. Begünstigt wird dies durch ihren wasserabweisenden Charakter. Besonders im Fettgewebe finden sie sich häufig.

Also read Österreich: Austria-Trainer Uhlig steht vor Derby-Bewährungsprobe gegen Rapid

Vermutet werden negative gesundheitliche Folgen für den Menschen. Dazu zählen eine Schwächung des Immunsystems. Auch Stoffwechsel- und Entwicklungsstörungen werden befürchtet. Eine mögliche krebserregende Wirkung ist ebenfalls im Raum stehend. Man kennt mehr als 10.000 derartige Substanzen. Sie gelten als unangenehme Zeitgenossen in der modernen Chemie.

UV-Strahlung spaltet schädliche Moleküle

Nachdem das Problem erkannt wurde, wird der Einsatz dieser Chemikalien sukzessive eingedämmt. Doch bei den bereits in der Umwelt vorhandenen Substanzen ist man ratlos. Wie man sie wieder loswerden könnte, ist unklar. Versucht wird dies mit Adsorptionsmaterialien. Dazu zählt etwa Pflanzenkohle. Auch Ionenaustauscher oder Membrantechnologien kommen zum Einsatz. Jüngst jedoch zeigten sich neue Lösungsansätze.

Advertisement

Forschende um Sitao Liu von der University of California in Riverside entdeckten etwas Neues. Sie fanden heraus, dass diese schädlichen Verbindungen durch Ultraviolettstrahlung gespalten werden können. Die benötigte Wellenlänge liegt bei 185 Nanometern. Dieser physikalische Ansatz bietet eine Möglichkeit zur Zersetzung. Er ist jedoch noch nicht flächendeckend anwendbar.

Bakterien binden und verarbeiten Giftstoffe

Betrachtet man die chemische Struktur, so haben diese Stoffe keine Ähnlichkeit mit normalen Molekülen. Solche kommen in der Biochemie üblicherweise vor. Erstaunlicherweise können manche Bakterien dennoch mit ihnen umgehen. Diese besitzen sogenannte Dehalogenasen. Diese Enzyme spalten Halogenatome ab. Zu diesen zählen Fluor, Chlor, Brom und Iod. Sie werden vom Kohlenstoff getrennt.

Wurden sogar mehrere Arten von Dehalogenasen gefunden. Diese Bakterien können mit diesen Chemikalien als einziger Kohlenstoffquelle wachsen. Das klingt unglaublich, ist aber wissenschaftlich belegt. Forschende um Kamonwan Khanthong von der University of Oulu haben dies kürzlich herausgefunden. Sie fanden heraus, dass diese Bakterien die giftigen Chemikalien in einem ersten Schritt an sich binden.

Sie reichern sie also zu höherer Konzentration an. Dies geschieht, um sie danach effektiver verwerten zu können. Man kann dies als verspeisen bezeichnen. Die Bakterien nutzen diese Stoffe quasi als Nahrung. Dieser biologische Abbauprozess ist faszinierend. Er zeigt die Anpassungsfähigkeit der Natur.

Advertisement

Anwendbarkeit im Feld noch nicht gegeben

Diese Erkenntnisse reichen jedoch weiterhin nicht aus. Um sie wirklich anwenden zu können, fehlt es noch an der Praxisreife. Die Ewigkeitschemikalien in endlicher Zeit loszuwerden, ist weiterhin eine enorme Herausforderung. Die Forschenden betonen dies unisono. Es gibt noch keinen schnellen Weg zur vollständigen Beseitigung. Die Suche nach effektiven Methoden geht weiter. Umweltschützer fordern daher ein totales Verbot.

Derzeit bleibt die Situation komplex. Sowohl physikalische als auch biologische Ansätze werden erforscht. Keine Methode ist jedoch bisher die alleinige Lösung. Die Langlebigkeit der Stoffe erfordert langfristige Strategien. Die wissenschaftliche Arbeit daran ist wichtig für die Zukunft. Dies wurde auch in der Kolumne von Martin Kugler dargestellt. Der Autor ist Wissenschaftskommunikator am AIT. Er hat das Forschungsressort der Presse bis 2014 geleitet. Jede Woche nimmt er einen zentralen wissenschaftlichen Begriff unter die Lupe. Die neuesten Erkenntnisse dazu präsentiert er dabei.