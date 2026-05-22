Gruppe"Ulm 5" muss sich vor Gericht verantworten – Processoren bereiten sich auf weitere Verhandlungstage vor. Prominenter Besuch, wie Greta Thunberg.

Die Gruppe" Ulm 5 " muss sich vor Gericht verantworten: Da die Prozess handlungen und Aktivisten gruppen erneut zu Behinderungen führten, wurden sie insgesamt auf 4 neue Verhandlungstage unterteilt.

Mit dem Prozess gegen einige Mitglieder der Gruppe"Ulm 5" ist das Nachbarland von naher aus beobachtet. Greta Thunberg, bekannt durch ihre climate activism, zeigte den Beschuldigten ein Herzzeichen – allerdings wurde sie bereits zuvor für ihr Engagement gegen Israel kritisiert. Im Zuge der Ermittlungen wirft die Staatsanwaltschaft den "Ulm 5" vor: - Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung - Verwenden von Kennzeichen terroristischer Organisationen Ferner wurde die Gruppe wegen des Leugnung des Existenzrechts Israels und der symbolischen Liken zum Hamas-Verbündeten vorgeworfen.

Mit dem Einbruch in das israelische Rüstungsunternehmen entrissen die "Ulm 5" Techne für einen Gesamtwert von etwa 1,44 Mio. Euro. Ebenso sorgten die Vorwürfe vor dem Gericht für Aufsehen. #Ulm5 #Baden-Württemberg #Israel #Prozeß #Aktivisten #Antisemite





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