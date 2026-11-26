Ulf Poschardt diskutierte mit Sebastian Kurz und Elisabeth Köstinger über den Niedergang des Bürgertums und kritisierte Merkel, Merz und den ÖRR in Wien.

Die Veranstaltung im Saal 1 des Artis-Kino s in der Wiener Innenstadt zog ein volles Haus an. Sebastian Kurz und Elisabeth Köstinger hatten zu einem Abend mit dem Publizisten Ulf Poschardt eingeladen. Der Journalist, der bis vor Kurzem noch Chefredakteur und Herausgeber der Welt war, ist nun als der Freieste der Freien im Axel-Springer-Verlag tätig. Offizieller Einlader für das Event war das Global Shift Institut, das jedoch in engem Zusammenhang mit Kurz und Köstinger steht.

Poschardt kritisiert Versagen des Bürgertums

Ulf Poschardt führte in seinen rhetorisch eindrucksvollen Ausführungen den roten Faden des Niedergangs und der Feigheit des Bürgertums. Dieses Generalthema findet sich auch in seinen Büchern wie Shitbürgertum wieder. Er vertrat die Ansicht, dass sich die Bürgerlichen dem Kulturkampf verweigert hätten, der von den Linken geführt werde. Dadurch gerieten sie ins Hintertreffen, sowohl in der Klima- und Wirtschafts- als auch in der Migrationspolitik. Poschardt warnte vor einer gefährdeten Meinungsfreiheit und einer um sich greifenden Überempfindlichkeit in der Gesellschaft.

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Scharfe Kritik an Merkel, Merz und der SPD

Der Publizist ging hart mit Angela Merkel ins Gericht und wahrgenommene Überheblichkeit und Ignoranz ihrer Amtszeit. Direkt im Anschluss an die Ära von Merkel folgte für Poschardt Friedrich Merz. Dieser habe alle seine bürgerlichen Versprechen vergessen und befinde sich heute politisch eher bei den Grünen. Poschardt nannte Alexander Dobrindt von der CSU den besten Mann des politischen Bürgertums. Auch die SPD, der Partei seines Vaters, sprach er ein kritisches Urteil aus. Deren letzte Regierung habe als einzige seit Längerem die Steuern gesenkt, doch sie sei zu stark nach links abgebogen.

Konservative Diskussionskultur und Medienkritik

Angesichts der vielen Menschen in Anzug und Krawatte im Publikum hielt Poschardt sich mit Kraftausdrücken zurück. Er kritisierte den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk in Deutschland scharf. Dieser sei für viele Fehlentwicklungen in der Debattenkultur und der Meinungsfreiheit verantwortlich. Poschardt forderte die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Systems. Er wies auch auf die Israel-Feindlichkeit und den Antisemitismus an den politischen Rändern hin, obwohl er die Brandmauer gegenüber der AfD als Fehler ansah.

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Bunte Palette politischer Akteure im Publikum

Das Publikum zeigte ein buntes Spektrum des hiesigen bürgerlichen Milieus. Zu den Gästen gehörten die Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler und Festspielintendant Daniel Serafin. Es waren zahlreiche Vertreter der ÖVP anwesend, darunter Klubchef Ernst Gödl und Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Auch die Nationalratsabgeordneten Rudolf Taschner und Gudrun Kugler waren anwesend.

Weitere Teilnehmer der politischen Veranstaltung

Zu den weiteren Teilnehmern zählten Kabinettsmitarbeiter von Bundeskanzler Christian Stocker. Zahlreiche frühere Mitstreiter von Sebastian Kurz besuchten die Veranstaltung. Gernot Blümel und Stefan Steiner gehörten zu den bekannten Gesichtern im Saal. Auch FPÖ-Politiker waren anwesend, darunter der Wiener Klubchef Maximilian Kraus. Die Veranstaltung wurde von Johanna Hager, der Innenpolitik-Chefin des Kurier, interviewt.