Ukrainischer Drohnenangriff auf russische Ölraffinerie

Ukraine greift Raffinerie in Kstowo an. Moskau meldet 235 abgeschossene Drohnen. Angriff auf kritische Energieinfrastruktur.

In der Nacht auf den 1. November 2026 hat die Ukraine einen massiven Drohnenangriff auf die Lukoil-Ölraffinerie in Kstowo in der russischen Region Nischni Nowgorod durchgeführt. Das Industrieunternehmen erlitt dabei erhebliche Schäden. Der Gouverneur der Region Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, bestätigte den Vorfall offiziell. Er betonte, dass die Anlage schwer beschädigt wurde.

Massiver Angriff auf Energieinfrastruktur

Der Gouverneur gab an, dass mehr als 100 ukrainische Drohnen während des Angriffs zerstört wurden. Meldungen über tote oder verletzte Personen liegen bisher nicht vor. Ukrainischen Medienberichten zufolge war die Raffinerie Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez das konkrete Ziel der Operation. Diese Einrichtung gehört zu den größten Raffinerien in ganz Russland. Sie kann jährlich rund 17 Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten. Die Anlage stellt mehr als 50 verschiedene Produkte her, darunter Diesel und Flugtreibstoff.

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Strategische Bedeutung für Moskau

Laut ukrainischen Angaben wird der dort hergestellte Treibstoff auch für die russischen Streitkräfte bestimmt. Die Raffinerie beliefert zudem die Region Moskau. Auf diese Metropole entfällt knapp 30 Prozent des gesamten russischen Benzinverbrauchs. Der Angriff zielt somit auf zwei kritische Bereiche ab. Zum einen auf die zivile Versorgung der Hauptstadtregion. Zum anderen auf die logistische Unterstützung der russischen Armee.

Russische claims der Abschüsse

Das russische Verteidigungsministerium meldete, in der Nacht insgesamt 235 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben. Diese Angaben können von unabhängigen Stellen nicht überprüft werden. Es handelt sich bei diesem Vorfall bereits um den vierten Angriff auf diese spezifische Raffinerie im Jahr 2026. Zuvor wurden die Anlage im April, im Mai und im August ebenfalls mit Drohnen angegriffen. Die Häufung der Angriffe zeigt die anhaltende strategische Bedeutung des Standorts.

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Konflikt mit den USA

Mit diesen Attacken versucht die Ukraine, die Einnahmen des Kremls aus dem Energiegeschäft zu schmälern. Gleichzeitig soll die Versorgung der russischen Streitkräfte geschwächt werden. Diese Taktik sorgt allerdings auch in Washington für Unmut. US-Präsident Donald Trump hat Kiew in der Vergangenheit scharf kritisiert. Er sieht die Attacken auf russische Raffinerien mitverantwortlich für steigende Energiepreise in den USA und weltweit.

Politische Spannungen vor Wahlen

Für Trump ist das Thema besonders heikel. Am Dienstag, dem 3. November, stehen in den USA die Zwischenwahlen an. Hohe Spritpreise könnten seiner Partei politisch schaden. Trotz der scharfen Kritik aus Washington setzt die Ukraine ihre Angriffe auf die Ölindustrie Russlands offenbar fort. Die Raffinerie in Kstowo bleibt ein prioritäres Ziel. Sie produziert nicht nur Treibstoff für den zivilen Verbrauch, sondern auch für die Kriegsmaschinerie Russlands.