Ukrainische Drohnen greifen russischen Bezirk Temrjuk an

Ukrainische Drohnen haben den Bezirk Temrjuk im russischen Föderationskreis Südrussland angegriffen. Fast hundert Menschen waren im Einsatz, um ein Feuer zu löschen, das durch herabfallende Drohnenteile ausgelöst wurde.

Ukrainische Drohnen haben den Bezirk Temrjuk im russischen Föderationskreis Südrussland angegriffen. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Krasnodar , Wenjamin Kondratjew, waren fast hundert Menschen im Einsatz, um ein Feuer zu löschen, das durch herabfallende Drohnenteile ausgelöst wurde.

Die Angriffe richteten sich gegen Hafenanlagen im Bezirk Temrjuk am Asowschen Meer, in der Nähe der Meerenge von Kertsch, die Russland von der seit 2014 von Moskau besetzten Halbinsel Krim trennt. Ein Mensch wurde getötet und mindestens drei weitere Menschen wurden nach bisherigen Informationen verletzt. Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Angriffe innerhalb Russlands verstärkt. Sie rechtfertigt die Angriffe als Vergeltung für die massiven Bombenangriffe in dem seit mehr als vier Jahren anhaltenden Konflikt.

Kiew betont, dass die ukrainische Armee vor allem militärische Anlagen und Energie-Infrastruktur angreift, um der Kriegskasse des Kreml wichtige Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe zu entziehen





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