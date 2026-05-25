The proposed introduction of a value-added tax (VAT) on low-cost packages in Ukraine has sparked intense discussions and concerns about its impact on the economy and defense. The tax, which is linked to EU and IMF aid, aims to generate revenue but also aims to address corruption and unfair competition in the e-commerce sector.

Die geplante Einführung einer Umsatzsteuer auf Billigpakete in der Ukraine sorgt seit Monaten für heftige Diskussionen. Im Parlament wurden Tausende Änderungsanträge zu einem Gesetzesentwurf eingebracht, der am Dienstag über das Vorhaben letztgültig abgestimmt werden soll.

Obwohl die Steuer bei der Bevölkerung unbeliebt ist, führt sie mittelfristig kein Weg daran vorbei, da die EU und der Internationale Währungsfond (IWF) die Auszahlung weiterer Hilfen daran knüpfen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg sind 8,4 Milliarden Euro des 90-Milliarden-Euro-Kredits der EU an die Einführung der Steuer gekoppelt. Dieser Teil des Finanzhilfepakets ist laut EU-Kommissar Valdis Dombrovskis für Reformen und Antikorruptionsmaßnahmen vorgesehen.

Um die Mittel zu erhalten, muss Kiew die Umsatzsteuer in der Höhe von 20 Prozent auf importierte Pakete im Wert von unter 150 Euro ausweiten. Bisher sind diese von der Steuer befreit. Die EU greift damit eine Forderung des IWF auf. Die März-Deadline des IWF für die Einführung der Steuer lief bereits ab, ohne dass im Parlament eine Einigung erzielt werden konnte.

Die ukrainische Regierung spricht sich für die Einführung der Steuer aus, die umgerechnet jährlich zwischen zehn und 20 Milliarden Hrywnja (zwischen 200 und 400 Millionen Euro) für das ukrainische Budget und damit den Krieg und die Verteidigung gegen Russland bringen würde. Argumentiert wird seitens der Regierung auch damit, dass eine bisherige Umgehung der Steuer verhindert werde. Händlerinnen und Händler sollen den Freibetrag ausgenutzt haben, indem sie Großlieferungen, die mehr als 150 Euro wert sind, in mehrere 149-Euro-Pakete aufteilten.

Durch die bisherige Freigrenze haben ausländische E-Commerce-Riesen wie AliExpress und Temu einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ukrainischen Unternehmen, die Umsatzsteuer abführen müssen. Die Abschaffung des Freibetrags soll aus Sicht der Regierung deswegen auch fairere Wettbewerbsbedingungen für den heimischen Handel schaffen. Laut dem ukrainischen Nachrichtenportal ZN bestellen die Ukrainerinnen und Ukrainer aktuell rund doppelt so viel als vor dem Krieg. Kleidung, Schuhe, aber auch Powerbanks und Ladekabel sind bei ausländischen Onlinehändlern billiger als im lokalen Handel.

Ein Grund, warum sich die Bevölkerung nur schwer von der Steuer überzeugen lässt. Ein anderer sind Vorwürfe der Koruption gegenüber der Politik. So sollen ukrainische Parlamentsabgeordnete laut einem Bericht von Euromaidan eine vom IWF verlangte Änderung des Steuergesetzes genutzt haben, um ihre eigenen Vermögen zu verschleiern. Gegner des Gesetzes sehen deswegen eine Doppelmoral: Während die Umsatzsteuer für die Bevölkerung neue finanzielle Last bringe, nutzten die Abgeordneten das Gesetz zum eigenen Vorteil.

Kritikerinnen und Kritiker der Steuer befürchten auch, dass die Abgabe den für den Krieg wichtigen, teils privaten Drohnenbau erschweren könnte. Ein riesiger Teil der an der Front eingesetzten Drohnen wird von ukrainischen Freiwilligen, NGOs und Start-ups gebaut. Diese beziehen ihre Ersatzteile und Elektronikkomponenten, die meist unter 150 Euro kosten, zum Großteil von chinesischen Onlinehändlern. Fällt der Freibetrag von 150 Euro, wird es künftig teurer, die Drohnenteile zu importieren.

Gegnerinnen und Gegner der Besteuerung gehen davon aus, dass durch die Abschaffung des Freibetrags die Beschaffung auch langsamer wird. Deswegen wurde in dem Gesetzesentwurf, der bereits seit Dezember 2025 regelmäßig im Parlament und den ukrainischen Medien diskutiert wird, eine Anpassung vorgenommen: Unbemannte Luftfahrzeuge sollen von der Steuer ausgenommen werden. Für Kritikerinnen und Kritiker reicht das nicht. Sie befürchten, dass der ukrainische Zoll künftig bei Kleinteilen wie etwa Elektromotoren einen zu großen bürokratischen Mehraufwand habe.

Die elektronischen Teile könnten nämlich auch für andere, zivile Zwecke verwendet werden, die nicht von der Ausnahme betroffen wären. Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal UNN, der Gesetzesentwurf würde die Verteidigungsfähigkeit des Landes nicht nur nicht beeinträchtigen, sondern überhaupt stärken. Denn gleichzeitig würden Steuerbeschränkungen für bewaffnete Drohnensysteme aufgehoben werden. Die Regierung schlug vor, die Erhebung der Steuer direkt beim Kauf über die Verkäufer bzw. die Onlineplattformen wie Temu und AliExpress abzuwickeln.

Das entspreche auch den Regeln der EU. Damit könnten die Zollbehörden vor überschießender Bürokratie bewahrt und die Abwicklung vereinfacht werden. Gleichzeitig entstünde aber auch ein Mehraufwand für die Plattformen. Amazon erklärte laut der ukrainischen oppositionellen Abgeordneten Nina Juschanina bereits, ein entsprechendes System für die Ukraine nicht integrieren zu wollen.

Die chinesischen Händler, über die am meisten bestellt wird, äußerten sich noch nicht dazu





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