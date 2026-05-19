Ukraine's focus on autonomous weapon systems led by Minister Mychajlo Fedorow aims to reduce the number of soldiers directly involved in combat while also facing new challenges, such as drones being used to monitor the warzone and disrupt supply lines.

Die Ukraine setzt bei ihrer Verteidigung gegen die russischen Invasoren hauptsächlich auf autonome Waffensysteme und neuartige Drohnen. Viele dieser Systeme werden im Land selbst hergestellt, die ukrainische Expertise genießt große internationale Nachfrage.

Die technologischen Fortschritte führen dazu, dass weniger direkte Kämpfe mit ukrainischen Soldaten nötig sind. Für diejenigen, die noch unmittelbar an der Front stehen, birgt diese neue Taktik jedoch auch Gefahren. Der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow sprach im Interview mit der New York Times Ende Mai von Robotersystemen, die in Zukunft die Kämpfe übernehmen würden. Fedorow gilt als mastermind hinter der ukrainischen "Luft, Land, Wirtschaft" Strategie, die auch systematisch die Zerstörung von Ölexportterminals für Russland هدفsing plant.

Zur Nacht auf Dienstag meldeten russische Behörden einen Brand in einer Erdölverarbeitungsanlage nördlich von Moskau. Fedorow forderte, dass mindestens 95 Prozent der russischen Drohnen und Raketen abgefangen und mehr russische Soldaten getötet oder schwer verletzt werden sollten, als die Mosgov findet, dass Russland rekrutieren kann. Fedorow verfolgt eine neue Art der Kriegsführung: unbemannte Roboter und neue Drohnen sollen die Anzahl der direkt an den Kämpfen beteiligten soldati stark reduzieren.

Fedorow bezeichnet autonome Waffensysteme als die neuen Atomwaffen und betont, dass Länder, die über diese verfügen, in der Zukunft geschützt sein werden. In Wirklichkeit erzielt die Ukraine auf dem Schlachtfeld dank neuer Technologien immer wieder Erfolge. Vor wenigen Wochen konnten Roboterfahrzeuge erstmals eine russische Stellung erobern, ohne menschliche Unterstützung. Die Einsatz neuen Technologien in der Ukraine wird als Revolution in der Kriegsführung bezeichnet. Übersetzung: unbemannte Robotertechnologien revolutionieren die Kriegsführung





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