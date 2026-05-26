Ukraine's Mid-Range Drones: A Game Changer in the War

The Ukrainian Army is increasingly relying on Mid-Range Drones, targeting not only the land bridge to Crimea but also intensifying their efforts to disrupt Russian logistics. A visit to a secret location near Charkov, the second-largest city in Ukraine, reveals the Lava-Unit of the Droone- and Robot-specialized Regiment of the Ukrainian National Guard. The unit monitors live images from a Leleka Reconnaissance Drone and searches for enemy positions. The Lava-Unit also possesses Kamikaze Drones, which have destroyed several Russian air defense systems and a communication network. The Ukrainian forces aim to extend the 'Kill Zone' to a range of up to 150 kilometers behind the front line. This strategy aims to paralyze Russia's military logistics. Meanwhile, the Ukrainian forces' use of Mid-Range Drones and their ability to disrupt Russian logistics has significantly impacted the war effort, with the Russian losses outnumbering their recruitment capabilities.
Die ukrainische Armee setzt immer stärker auf Mittelstreckendrohnen und nimmt dabei auch die Landbrücke auf die Krim verstärkt ins Visier. Ein Besuch an der Front zeigt, wie die Lava-Einheit des auf Drohnen- und Roboter spezialisierten Regimentes der ukrainischen Nationalgarde eingerichtet hat.
Die Einheit beobachtet Live-Bilder einer Leleka-Aufklärungsdrohne und sucht nach feindlichen Stellungen. Die Lava-Einheit verfügt über Kamikaze-Drohnen vom Typ Bulava, die bereits mehrere russische Luftverteidigungssysteme und ein Kommunikationsnetzwerk zerstört haben. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen, die „Kill Zone“ auf einen Bereich von bis zu 150 Kilometern hinter der Kontaktlinie auszudehnen. Ziel ist es, die militärische Logistik Russlands weitgehend auszuschalten.
Die Operationen im mittleren Bereich unterstützen auch die ukrainischen Angriffe mit Langstreckendrohnen. Derzeit scheint sich das Blatt im Drohnenkrieg zugunsten der Ukraine zu wenden, da ukrainische Drohnen mit KI-gestützter Zielerfassung und Starlink-Kommunikation die Offensivoperationen Russlands schränken ein und für den Großteil der russischen Verluste verantwortlich sind
