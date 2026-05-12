Ukraine's Drone Strategy Could Determine Outcome of Ongoing Conflict

Despite the end of a ceasefire, fighting has resumed in the Ukraine after several months of relative calm. Western experts believe Russia has been unable to achieve significant victories in the conflict due to the Ukrainian military's extensive drone defense, known as the 'Drone Wall.' The rotation of soldiers along the front line could also be linked to preparing for new offensives.

Nach Ende der Waffenruhe sind die Kämpfe in der Ukraine am Dienstag wieder aufgeflammt. Westlichen Fachleuten zufolge gelingt es Russland allerdings im Krieg gegen die Ukraine seit Monaten nicht, nennenswerte Erfolge zu erzielen.

Entscheidend dafür ist die von der ukrainischen Armee errichtete „Drohnenmauer". Die Ukraine warnte zuletzt bereits, russische Truppen würden sich auf neue Offensiven vorbereiten. Die derzeit durchgeführte Rotation von Soldaten an der Front könnte auch diesem Zweck dienen. Entgegen offiziellen russischen Behauptungen gelang es der russischen Armee laut Ukraine und westlichen Quellen, etwa der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW), seit Monaten nicht mehr, nennenswerte Bodengewinne zu erzielen.

Im Gegenteil konnte Kiew im Herbst die Erschöpfung russischer Truppen geschickt ausnutzen, um nicht abgesicherte Gebiete im Süden der Front – etwa bei Saporischschja – zurückzuerobern. Vor allem aber zählt dazu die Überlegenheit der Ukraine bei Drohnen – sowohl bei Entwicklung wie Einsatz im Feld. In dem rasanten Technologiewettrüsten ist Kiew derzeit nach Ansicht westlicher Fachleute voraus, auch wenn Moskau mit allen Mitteln (und Quantität) darauf rपूft





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