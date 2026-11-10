Ukraine-Russland-Friedensgespräche: USA, EU und NATO in Abu Dhabi

Umweltminister treffen sich in Abu Dhabi zur Friedensverhandlung. Ukraine, Russland und USA im Trilateral-Format. Deutschland, Frankreich und Großbritannien sichern koordinatorische Beteiligung zu. Details zu Sicherheitsgarantien und Kriegsbeendigung.

Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine erreichen eine neue, kritische Phase mit einem ersten strategischen Treffen in Abu Dhabi. Dieser entscheidende Schritt findet unter der Teilnahme von Vertretern der Ukraine, Russland s und der Vereinigten Staaten statt, wobei europäische Partner eine wichtige koordinierende Rolle einnehmen. Rustem Umerow, der Chef des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes und Chefunterhändler, bestätigte diese Entwicklung öffentlich auf der Plattform Telegram. Er betonte, dass das Treffen mit hochrangigen Vertretern aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, der NATO und der Europäischen Kommission erfolgt, um die eigenen Positionen abzustimmen.

Trilaterale Verhandlungen mit US-Vermittlung

Das zentrale Element dieser neuen Diplomatierunde ist das erstmalige trilaterale Format zwischen der Ukraine, Russland und den USA seit Februar. Dieser historische Schritt wird maßgeblich durch US-Sonderbeauftragte wie Steve Witkoff und Jared Kushner, den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, vorangetrieben. Umerow erklärte, dass es in dieser Phase vorrangig darum geht, die nächsten Schritte vor dem kommenden Verhandlungsabschnitt zu koordinieren und die Positionen der Beteiligten präzise abzustimmen. Das Ziel dieser ersten direkten Interaktion im neuen Kontext ist es, konkrete Fortschritte in den Kernbereichen zu erzielen, die als prioritär für die Ukraine gelten. Dazu gehören die unmittelbare Beendigung der Kampfhandlungen, die Etablierung zuverlässiger Sicherheitsgarantien nach dem Krieg sowie die Sicherstellung der wirtschaftlichen Wiederherstellung und Entwicklung des Landes.

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Europäische Sicherheit und Koordination vor Ort

Obwohl EU-Länder nicht direkt am Hauptverhandlungstisch in Abu Dhabi sitzen, ist ihre Anwesenheit und ihr Einfluss dennoch spürbar. Ein EU-Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte, dass die EU gemeinsam mit ihren Partnern in Abu Dhabi vertreten sein werde. Vertreter Deutschlands, Großbritanniens, Italiens, Frankreichs sowie Delegierte der EU und der NATO werden vor Ort sein, um separate Koordinierungstreffen mit den ukrainischen Partnern abzuhalten. Jean-Noël Barrot, der französische Außenminister, bekräftigte diese Teilnahme und betonte, dass es keine Gespräche mit Russland über die Sicherheit Europas geben könne, bevor ein Waffenstillstand vereinbart und der Frieden hergestellt ist. Das französische Präsidialamt bestätigte ebenfalls, dass Vertreter von Frankreich, Großbritannien, Deutschland, der EU, der NATO und Italien an den Gesprächen teilnehmen werden, um sicherzustellen, dass die europäische Sicherheit gewährleistet bleibt.

Kreml-Position und russische Delegationsstruktur

Der Kreml beharrt weiterhin strikt auf einem reinen Dreierformat, bestehend aus USA, Ukraine und Russland, und lehnt eine direkte Teilhabe europäischer Mächte an den Hauptverhandlungen ab. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, dass in den nächsten Tagen nur trilaterale Gespräche stattfinden würden. Für Russland sei der Schwerpunkt der neuen Friedensgespräche in Abu Dhabi nicht primär die Ukraine-Regelung, sondern die Ausarbeitung der Kernelemente einer neuen europäischen Sicherheitsordnung für die Nachkriegszeit. Ein Insider aus der russischen Delegation betonte, dass das Treffen Mechanismen zur Abwehr von Bedrohungen und zur Stärkung der regionalen Stabilität entwickeln soll, wobei die Ukraine-Regelung dem übergeordneten Ziel der Schaffung einer umfassenden Sicherheitsarchitektur für den gesamten Kontinent untergeordnet ist. Die elfköpfige russische Delegation wird vom Präsidentenberater Wladimir Medinski geleitet, an dem auch zwei stellvertretende Außenminister sowie mehrere ranghohe Militär- und Geheimdienstvertreter teilnehmen.

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Historischer Kontext und diplomatische Herausforderungen

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg, der im Februar 2022 begann, und stützt sich dabei auf intensive westliche Hilfe. Bisherige Verhandlungen unter US-Vermittlung haben zwar noch keinen umfassenden Durchbruch gebracht, aber die Kriegsparteien konnten sich bereits mehrfach auf humanitäre Aktionen einigen, darunter den Austausch von Kriegsgefangenen und Leichen gefallener Soldaten. Der Wunsch Großbritanniens nach zusätzlichen Kommunikationskanälen mit Russland, insbesondere auf militärischer Ebene, zielt darauf ab, das Risiko von Fehleinschätzungen zu verringern. Verteidigungsminister Wes Streeting betonte gegenüber der Zeitung Financial Times, dass die britische Botschaft in Moskau ein wichtiger Kanal sei, weitere direkte Kontakte jedoch sehr begrüßt würden. Die Beziehungen zwischen Moskau und den meisten europäischen Hauptstädten, einschließlich London, liegen seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 weiterhin auf Eis, was die diplomatische Landschaft komplex gestaltet.

Ausblick auf kommende Friedensschritte

Die kommenden Tage werden entscheidend dafür sein, wie sich das trilaterale Format entwickelt und ob es zu konkreten Schritten hin zu einem Waffenstillstand kommt. Umerow erklärte, dass die Ukraine darauf hinarbeitet, bei den prioritären Punkten voranzukommen und den Frieden näherzubringen. Die anwesenden europäischen Vertreter werden parallel dazu sicherstellen, dass ihre Sicherheitsinteressen in die Gesamtstrategie einfließen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet diese Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit, da ein erfolgreiches Ergebnis nicht nur den Krieg in der Ukraine beenden, sondern auch die gesamte geopolitische Stabilität Europas neu definieren könnte. Die Koordination zwischen den USA, der Ukraine und Russland wird entscheidend sein, während die europäischen Partner ihre Rolle als garanteure der langfristigen Sicherheit festigen.