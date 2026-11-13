Ukraine-Krieg: Kushner stellt Beteiligung Europas an Friedensgesprächen in Aussicht

Kushner und Selenskyj stellen eine Beteiligung Europas an Friedensgesprächen zum Ukraine-Krieg in Aussicht. Ein gemeinsamer europäischer Verhandlungsführer fehlt bislang.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der US-Unterhändler Jared Kushner haben eine Beteiligung der Europäer an Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieg es in Aussicht gestellt. Kushner sagte nach einem Treffen mit Selenskyj in Dublin in der Nacht auf Freitag, er glaube, dass der Kreml-Chef Wladimir Putin bereit sei, es zu versuchen.

In Europa könnte dieser Schritt die Debatte über eine europäische Führungsfigur für mögliche Verhandlungen beschleunigen. Der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Dublin brachte dafür Dutzende europäische Staats- und Regierungsspitzen sowie EU-Vertreter zusammen.

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Wie die Ausweitung der Gespräche funktionieren soll

Die Ausweitung der Gespräche auf europäische Partner würde es laut Jared Kushner ermöglichen, neben den territorialen Fragen auch umfassendere europäische Sicherheitsvereinbarungen für die Nachkriegszeit zu besprechen. Selenskyj lobte die US-Seite für ihre Fortschritte bei der Beteiligung Europas an den Gesprächen.

Selenskyj kündigte zudem den bisher größten Gefangenenaustausch des Krieges an. Er sagte am Rande des EPG-Gipfels, es sei wichtig, dass der Friedensprozess wieder in Gang gekommen sei. Bei den nächsten Friedensgesprächen mit Russland hofft er auf Verhandlungen über eine Waffenruhe und eine Deeskalation.

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Vorausgegangen waren Verhandlungen am Dienstag und Mittwoch zwischen Vertretern Moskaus und Kiews unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Es waren die ersten direkten Gespräche der Kriegsparteien unter US-Vermittlung seit mehr als acht Monaten. Als einziges greifbares Ergebnis wurde dort ein weiterer Gefangenenaustausch angekündigt.

Positionen von Moskau, Kiew und Washington

Nach Angaben des US-Unterhändlers Steve Witkoff stimmte Wladimir Putin der Teilnahme europäischer Vertreter zu. Der russische Präsident forderte Washington jedoch zugleich auf, mit den europäischen Verbündeten zu klären, ob diese in der Ukraine Frieden oder Krieg wollten.

Jared Kushner zufolge bestehen trotz der Fortschritte weiterhin erhebliche Differenzen. Ein dauerhaftes Ende der Kämpfe erfordere glaubwürdige Sicherheitsgarantien und gegenseitige Verpflichtungen zur Deeskalation. Auch die Regierungen in Kiew und Moskau erklärten, dass es vor allem in Gebietsfragen große Meinungsverschiedenheiten gebe.

Russland hält nach Angaben in der Meldung etwa ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets besetzt. Die Ukraine lehnt eine Aufgabe der besetzten Gebiete im Osten des Landes ab. Witkoff und Kushner hatten sich zuvor in Moskau mit Wladimir Putin getroffen, um ein Ende des seit über viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs zu erreichen.

Streit um einen europäischen Verhandlungsführer

Eine Einigung darüber, wer Europa in den Verhandlungen künftig vertreten soll, gibt es bislang nicht. Wolodymyr Selenskyj forderte in Dublin eine Entscheidung über konkrete Persönlichkeiten. In der irischen Hauptstadt zeichnete sich am Donnerstag jedoch kein Konsens in dieser Frage ab.

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EU-Ratspräsident Antonio Costa machte in Dublin deutlich, dass bis auf Weiteres in unterschiedlichen Formaten weitergearbeitet werden solle. Man arbeite als Team, sagte Costa in der Abschlusspressekonferenz. Deutschland, Frankreich und Großbritannien als E3-Staaten könnten laut der Meldung mit Unterstützung von EU- und NATO-Vertretern die Federführung bei den Kontakten mit Jared Kushner und Steve Witkoff behalten.

Bundeskanzler Friedrich Merz stellte am Gipfel klar, dass er eine Festlegung auf einen einzelnen Spitzenvertreter derzeit nicht für erforderlich halte. Entscheidend sei, dass Russland an den Tisch komme und Gesprächsbereitschaft zeige. Jared Kushner hatte am Mittwoch mit Äußerungen über die Stimme Europas eine neue Debatte entfacht, weil Europa keinen klar definierten Verhandlungsführer habe.

Was die nächsten Schritte für Europa bedeuten

Die Staats- und Regierungsspitzen der EU-Staaten wollen am Freitag bei einem informellen Treffen im Anschluss an den EPG-Gipfel weiter über aktuelle Ukraine-Fragen beraten. Dabei soll auch die Finanzierung der weiteren Unterstützung für die Ukraine im Mittelpunkt stehen.

Je nachdem, ob es um Sicherheits-, Finanz- oder Wirtschaftsfragen geht, würden laut der Meldung weitere Akteure in die Gespräche einbezogen. Für die Bevölkerung in Europa bedeutet das, dass die Frage nach der Finanzierung und den Sicherheitsgarantien der Ukraine auf der politischen Agenda bleibt, während die Verhandlungsstruktur noch offen ist.