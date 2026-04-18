Ukraine intensiviert Angriffe auf russische Energieinfrastruktur

Bei einer Serie ukrainischer Drohnenangriffe sind Ziele auf der Krim und im russischen Inland getroffen worden. Ein Öldepot auf der Krim ging in Flammen auf, während Berichte über Angriffe auf Ölraffinerien in Samara und Krasnodar die Runde machten. Auch in der Region Leningrad gab es Angriffe auf einen Hafen.

In der Nacht auf Samstag ist die russisch besetzte Marinestadt Sewastopol auf der Krim Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs geworden. Nach Angaben der lokalen Behörden geriet ein Öldepot in Brand, als abgeschossene Drohnen auf einen Tank mit Kraftstoffresten trafen.

Der Stadtverwaltungschef Michail Raswoschajew teilte auf der Plattform Telegram mit, dass der Brand keine Auswirkungen auf die Treibstoffversorgung der Stadt habe und es keine Verletzten gegeben habe. Die Flugabwehr habe über der Stadt zudem zwei weitere Drohnen abgeschossen. Diese Angaben konnten zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht unabhängig verifiziert werden.

Russland annektierte die ukrainische Halbinsel im Jahr 2014 nach einem international nicht anerkannten Referendum. Seit Beginn der großangelegten russischen Invasion der Ukraine vor über vier Jahren greift die Ukraine wiederholt russische Ziele auf der Krim mit Drohnen an, was die Spannungen in der Region weiter verschärft. Die Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur scheinen sich jedoch nicht nur auf die Krim zu beschränken.

Im Gebiet Samara wurde nach Medienberichten die Ölraffinerie in Nowokuibyschewsk von Drohnen getroffen. In sozialen Netzwerken kursierende Bilder und Videos deuten auf Brände an der Anlage hin, eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. Die Raffinerie in Nowokuibyschewsk zählt mit einer jährlichen Produktionsleistung von 8,8 Millionen Tonnen zu den größeren Anlagen Russlands.

Eine Bestätigung gab es hingegen für einen Angriff auf ein Öldepot im südrussischen Gebiet Krasnodar, wo ein Treibstofflager in Tichorezk getroffen wurde. Krasnodar gehört, ähnlich wie die Krim, zu den Regionen, die am häufigsten von Kiew attackiert werden. Die Angriffe weiten sich jedoch zusehends auf Gebiete aus, die weit von der Frontlinie entfernt liegen.

In der Region Leningrad, die an die Metropole Sankt Petersburg grenzt, war der Hafen von Wyssozk Ziel ukrainischer Angriffe. Laut Gouverneur Alexander Drosdenko auf Telegram liefen dort Löscharbeiten, und insgesamt seien 27 ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt worden.

Die jüngste Eskalation der ukrainischen Angriffe auf die russische Ölindustrie wird im Zusammenhang mit dem anhaltenden Krieg und der strategischen Notwendigkeit für die Ukraine gesehen, die Einnahmen Moskaus aus Ölexporten zu schmälern. Angesichts der seit Jahren andauernden militärischen Auseinandersetzungen und der damit verbundenen Zerstörung von ziviler Infrastruktur, wie die Bilder von Arbeitern, die einen von einem russischen Raketen- und Drohnenangriff beschädigten Bereich in Kiew räumen, belegen, sucht die Ukraine offenbar nach neuen Wegen, um den Druck auf Russland zu erhöhen.

Die verstärkten Angriffe auf Energieanlagen deuten auf eine Ausweitung der militärischen Ziele und eine neue Phase im Konflikt hin, in der die wirtschaftliche Komponente eine immer größere Rolle spielt. Die Fähigkeit der Ukraine, solche Angriffe über große Distanzen hinweg durchzuführen, unterstreicht die Weiterentwicklung ihrer militärischen Kapazitäten und die zunehmende Bedrohung, die von ihr für die russische Kriegswirtschaft ausgeht. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung mit Sorge, während die Auswirkungen auf die globale Energieversorgung und die weitere Eskalation des Konflikts unklar bleiben.





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Russland Drohnenangriffe Energieinfrastruktur Krim

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Auch Tote in Russland - Schlimmste Angriffe auf Ukraine seit WochenBei gewaltigen russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Behördenangaben in der Nacht auf Donnerstag mindestens 14 Menschen gestorben und ...

Read more »

Schwere russische Angriffe auf die Ukraine: Hohe Opferzahlen und weitreichende ZerstörungRussland hat in der Nacht auf Donnerstag seine Angriffe auf die Ukraine mit Drohnen und Raketen intensiviert. Mindestens 18 Menschen kamen ums Leben, über hundert wurden verletzt. Zahlreiche Infrastrukturziele und Wohngebäude wurden beschädigt. Präsident Selenskyj fordert weiterhin internationale Unterstützung.

Read more »

Schwere russische Angriffe fordern Dutzende Opfer in der Ukraine, EU verurteilt GewaltBei koordinierten russischen Luftangriffen sind in der Ukraine mindestens 19 Menschen getötet und über 100 verletzt worden. EU-Vertreter verurteilten die Angriffe scharf und sicherten der Ukraine weitere Unterstützung zu.

Read more »

EU stellt weitere Milliardenhilfen für die Ukraine in Aussicht – Reformfortschritte entscheidendDie Europäische Union plant, erhebliche Finanzmittel für die Ukraine bereitzustellen, abhängig von der Erfüllung von 173 Reformen. Ein 90-Milliarden-Euro-Kredit rückt nach politischen Veränderungen in Ungarn näher, während der IWF die wirtschaftliche Stabilität des Landes anerkennt.

Read more »

Drohung an Drohnen-Zulieferer - Kreml erklärt München zum Ukraine-HinterlandRussland droht Drohnen-Zulieferern: Kreml erklärt München zum Ukraine-Hinterland, deutsche Firmen auf russischer Liste möglicher Angriffsziele.

Read more »

Drohnen-Debakel der US Navy - Starlink-Chaos: Ukraine will eigene SatellitenStarlink-Ausfall: Drohnen-Debakel bei US-Navy-Manövern. Ukraine plant eigene Satelliten und Raketen für mehr Unabhängigkeit im Krieg.

Read more »