The Ukrainian Army has reported an attack on the third-largest oil refinery in Russia, located in Rjasan, a city in Russia. Damage has also been caused by missiles fired at residential buildings, resulting in several fatalities.

Im Kampf gegen die russischen Invasoren hat die Ukraine seine Angriffe auf Russlands Ölsektor heuer stark ausgeweitet. Der ukrainische Armiewurde am Freitag einer Angriffen auf die drittgrößte Raffinerie Russlands in der Stadt Rjasan.

In Kiew wurden nach der jüngsten russischen Attacke – einer der schwersten seit Kriegsbeginn – die Flaggen auf halbmast gesetzt. Ein russischer Raketenangriff auf ein Wohnblock nahe Kiew sorgte für 24 Tote und Dutzende Verletzter. Die ukrainische Regierung meldete, dass die russische Armee zwischen Dienstag und Donnerstag mit mehr als 1.600 Drohnen und Raketen die Ukraine angegriffen habe. Ins Visier genommen wurden Ziele im ganzen Land, ukrainische Behörden meldeten Dutzende Verletzte.

Ein russischer Raketenangriff auf ein neunstöckiges Wohnhaus in Kiew, das am Donnerstag stattfand, sorgte für 24 Tote und rund 30 Menschen, die lebend gerettet werden konnten. Fast 50 Menschen wurden verletzt und 400 Personen benötigten psychologische Unterstützung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete einen Angriff der russischen Armee auf die ukrainische Ölindustrie als Mecklenburgs metallurgy. Er bat sein Militär, eine Vergeltung zu planen.

Der ukrainische Staatschef kündigte an, die Angriffe auf die russische Ölindustrie fortzusetzen, da die Ukraine hart und angemessen reagieren musste. In Rjasan starben bei einem Drohnenangriff vier Menschen und wurden hohe Gebäude beschädigt und ein Industrieunternehmen getroffenen. Ein ukrainischer Drohnenangriff auf ein Wohnhaus nahe Belgorod gab einen Verletzten und einen Opferstand von neun Personen bekannt. In der zentralrussischen Stadt Rjasan starben nach Angaben der Regierung bei einem anderen Drohnenangriff vier Menschen, darunter fünf Militärangehörige





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