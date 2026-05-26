Uhu‑Nachwuchs begeistert in der Adlerarena Burg Landskron - Drei Jung-Eulen erstmals gezüchtet

In der Adlerarena auf Burg Landskron starten drei junge Uhus ihr Leben. Der Gründer Franz Schüttelkopf berichtet über die ersten Flugversuche, das Training und die besonderen Eigenschaften der größten Eule Europas. Besucher können das seltene Naturschauspiel hautnah miterleben.

In der Adlerarena auf der historischen Burg Landskron herrscht derzeit ein reges Treiben, das sowohl für erfahrene Falkner als auch für neugierige Besucher ein besonderes Naturschauspiel bietet.

Der Frühsommer hat die Natur zum Aufblühen gebracht, und in den großzügigen Volieren beginnen die ersten Jungvögel, ihre Flügel zu strecken und die Luft zu erkunden. Neben dem klassischen Nachwuchs von Riesenseeadlern, Mönchsgeiern und Gänsen sorgt dieses Jahr vor allem der Uhu für Aufsehen: Zum ersten Mal in der Geschichte der Anlage gibt es einen dreifachen Uhu‑Nachwuchs, der bereits im zarten Nest bereits erste Federungen zeigt.

Der Gründer und Falkner der Anlage, Franz Schüttelkopf, berichtet begeistert, dass die drei jungen Uhus zum Teil noch ihr weiches Dunengefieder tragen, aber bereits kräftige, dunklere Federn durchbrechen, die ihnen später das geräuschlose Fliegen ermöglichen wird. Die Vögel wachsen rasch; innerhalb weniger Wochen sollen sie eine Flügelspannweite von etwa 1,70 Meter erreichen, wenn sie weiter an Kraft und Koordination gewinnen.

Die Aufzucht der Jungvögel erfolgt mit viel Fingerspitzengefühl und einem klaren Trainingskonzept: Die Vögel erhalten genügend Freiraum, um ihre natürlichen Instinkte auszuleben, aber gleichzeitig wird darauf geachtet, sie nicht zu überfordern.

"Bei uns wird mit jungen Vögeln trainiert - aber nicht zu viel. Es geht darum, die Motivation hochzuhalten", erklärt Schüttelkopf. Deshalb werden die drei Uhus in wechselnden Konstellationen aus dem Nest genommen, da die begrenzte Größe der Volieren nicht ausreicht, um allen Jungtieren gleichzeitig ausreichend Raum zu bieten. Dieses Vorgehen spiegelt das Prinzip der Natur wider, in der junge Tiere ihr Umfeld erkunden und lernen, sich zu orientieren.

Zusätzlich zu den Uhus zeigen auch ein noch etwas unsicherer Jung‑Riesenseeadler seine ersten Flugmanöver, während ein Mönchsgeier noch mit dem Brutzyklus beschäftigt ist und ein Gänseküken bereits kurz davor steht, das Nest zu verlassen. Der Uhu, die größte Eule Europas, besticht nicht nur durch seine imposante Erscheinung, sondern auch durch erstaunliche Anpassungen: Orangefarbene Augen, dichtes Federkleid bis hin zu den Zehen und um den Schnabel, sowie die Fähigkeit, nahezu geräuschlos zu fliegen.

Viele Menschen wissen nicht, dass Eulen auch bei Tageslicht hervorragend sehen und aktiv jagen können. Ihre bemerkenswerte Halsbeweglichkeit - bis zu 270 Grad Drehung dank einer doppelten Anzahl von Halswirbeln im Vergleich zum Menschen - macht sie zu wahren Überraschungsjägern. Die Adlerarena züchtet ihre Greifvögel nicht nur für den Eigenbedarf, sondern beliefert auch internationale Partner.

Schüttelkopf betont, dass die frühe Gewöhnung der Vögel an das Publikum und das Gelände ein entscheidender Erfolgsfaktor sei: "Unser Geheimnis ist, dass die Vögel bei uns aufwachsen. Sie lernen das Gelände und das Publikum von klein auf kennen.

" Der aktuelle Nachwuchs verdeutlicht, wie erfolgreich die langjährige Erfahrung der Falkner ist und wie sensibel zugleich faszinierend die Aufzucht von Greifvögeln gestaltet werden kann. Besucher dürfen sich darauf freuen, die jungen Vögel beim Erlernen ihrer Flugkünste zu beobachten und damit einen einzigartigen Einblick in die Welt der Raubvögel zu erhalten





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