Die UEFA verlangt nach Beschwerden des KNVB eine unabhängige Prüfung von Vorwürfen, FIFA-Funktionäre hätten den niederländischen Verband zur Unterstützung von Gianni Infantino gezwungen. Die FIFA dementiert.

Die Union Europäischer Fußballverbände, kurz UEFA, hat eine offizielle Untersuchung zu Vorwürfen über unzulässigen Wahlkampfdruck eingeleitet. Im Zentrum des Konflikts steht die bevorstehende Wiederwahl von Gianni Infantino als Präsident des Weltverbands FIFA. Die europäische Dachorganisation kritisiert scharf die Methoden, die nach eigenen Angaben im Hintergrund angewendet wurden, um nationale Verbände zur Unterstützung von Infantino zu bewegen.

Offizielle Beschwerden der UEFA gegen Wahlmanöver

Die UEFA fordert von den zuständigen Gremien der FIFA eine gründliche, unparteiische und unabhängige Untersuchung dieser ernsthaften Vorwürfe. Der Europäische Fußball-Union sei es nicht genug, dass es sich bei den Vorfällen nicht um isolierte Einzelfälle handele. Laut dem Sender NOS habe das Thema Wahlkampfmaßnahmen zugunsten von Infantino bereits bei einem jüngsten Treffen europäischer Verbandschefs in Berlin eine zentrale Rolle gespielt und dort erhebliche Besorgnis ausgelöst.

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Dieses Treffen dienten der Koordination der europäischen Positionen und zeigten, wie tief die Spannungen zwischen dem europäischen Kontinentalverband und der globalen Führungsebene der FIFA reichen. Die UEFA betont, dass derartige Praktiken gegen die Grundsätze der Fairness im Fußballwettbewerb verstoßen könnten und daher keiner weiteren Duldung bedürfen.

Aussagen des KNVB-Generalsekretärs über Telefondruck

Hintergrund der aktuellen Eskalation sind detaillierte Schilderungen von Gijs de Jong, dem Generalsekretär des niederländischen Fußballverbands KNVB. De Jong gab in einem Podcast bekannt, dass er vor der Weltmeisterschaft in den USA täglich mehrere Anrufe eines hochrangigen FIFA-Funktionärs erhalten habe. Dieser habe unverhohlen Druck aufgebaut, damit der KNVB ein offizielles Unterstützungsschreiben für die Kandidatur von Infantino unterzeichne.

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De Jong charakterisierte die Situation als zunehmend unerträglich. Beim ersten Anruf sei noch Verständnis aufgebracht worden, beim zweiten Mal habe man genug gehabt, und beim dritten Mal habe man entschieden, sich dieser Forderung nicht zu beugen. Dennoch meldete der NOS, dass der KNVB das geforderte Schreiben für Infantino schließlich doch überreicht habe. Der Verband erklärte seine Kooperationsbereitschaft für den Fall einer offiziellen Prüfung.

Dementi der FIFA und Kandidatenlandschaft 2027

Die FIFA reagierte auf die Anschuldigungen entschieden und wies die Darstellung der niederländischen Medien als haltlos zurück. Der Weltverband bestreitet jede Beteiligung an unzulässigen Wahlkampfmethoden. Dennoch bleibt die Lage angespannt, da Gianni Infantino im März 2027 erneut um das Amt des FIFA-Präsidenten kandidieren wird. Er gilt trotz heftiger Kritik in Teilen der Weltfußballgemeinschaft als Favorit, was vor allem seiner breiten politischen Machtbasis zugeschrieben wird.

Als ernsthafter Gegner hat sich der französische Verbandspräsident Philippe Diallo im Rennen um Infantinos Nachfolge positioniert. Die UEFA hat Diallo offiziell als ihren Kandidaten ins Rennen geschickt, was den Konflikt zwischen den beiden Verbänden weiter zementiert. Ergänzend tritt der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima als weiterer Bewerber an. Die Auseinandersetzung um die Zukunft der FIFA-Führung wird somit zu einem der zentralen Themen der nächsten Fußballweltmeisterschaft.

Auswirkungen auf die globale Fußballpolitik

Die Vorwürfe könnten erhebliche Auswirkungen auf die Dynamik der kommenden Wahl haben. Sollte sich die UEFA durchsetzen und eine Untersuchung durchgeführt werden, könnte dies das Vertrauen in die Integrität der FIFA-Wahlprozesse weiter erschüttern. Die europäische Fußballwelt zeigt sich zunehmend unzufrieden mit der Art und Weise, wie Entscheidungen im Weltverband getroffen und kommuniziert werden.

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Die Kooperation zwischen der UEFA und der FIFA gerät damit nicht nur sportlich, sondern auch institutionell unter Druck. Die klare Forderung nach einer unabhängigen Prüfung zeigt, dass die UEFA bereit ist, alle diplomatischen Kanäle zu nutzen, um gegen wahrgenommene Machtmissbräuche vorzugehen. Die kommenden Monate werden entscheidend dafür sein, wie die verschiedenen Fraktionen im Fußball ihre Interessen durchsetzen.