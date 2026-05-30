UEFA Champions League Finale 2025: Früherer Anpfiff um 18 Uhr in Budapest

Das Finale der UEFA Champions League in Budapest wird bereits um 18 Uhr angepfiffen, drei Stunden früher als im Vorjahr in München. Die UEFA begründet den Wechsel mit optimierten Logistik, besseren Erlebnissen für Fans und einfacherer Heimreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Anders als in den Jahren zuvor wird das Finale der UEFA Champions League heuer bereits um 18 Uhr angepfiffen. Aber wieso eigentlich? Erfolgte der Anstoß in der Münchner Allianz Arena im Vorjahr kurz nach 21 Uhr, rollt der Ball heute bereits drei Stunden früher - obwohl Budapest als Austragungsort in derselben Zeitzone liegt wie die bayrische Landeshauptstadt.

Den Grund dafür gab die UEFA bereits im August 2025 bekannt. Mit dieser Entscheidung soll durch die Optimierung von Logistik und Abläufen am Spieltag sowie durch andere konkrete Vorteile für ein besseres Erlebnis für Fans, Mannschaften und Austragungsstädte gesorgt werden, hieß es damals in einer Mitteilung des Verbandes. Neben der familienfreundlichen Anstoßzeit sollen den Stadionbesuchern auch die Heimfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtert werden.

Gut möglich also, dass wir auch in den kommenden Jahren bereits am frühen Abend den Fernseher einschalten müssen, um uns das Endspiel der Königsklasse nicht entgehen zu lassen





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UEFA Champions League Finale 2025 Budapest Anpfiffzeit 18 Uhr Öffentliche Verkehrsmittel

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