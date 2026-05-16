Überraschender Neuschnee: Ungewöhnliche Winterlandschaften in den österreichischen Bergen Mitte Mai

Ein ungewöhnliches Wetterereignis verbreitete i Gespräch: In Oberösterreichs Skigebieten erhielten die Kalkalpen Mitte Mai eine frische Schneedecke. Meteorologen warnen vor den Gefahren des Rückzuges für Bergtouren. Doe Prognose für das Wochenende zeigt bislang winterliche Bedingungen an.

Am Freitag erlebten Skifahrer und Bergliebhaber in Oberösterreich ein ungewöhnliches Naturschauspiel. Webcams in Skigebiete n wie Feuerkogel, Dachstein-West und Höss in Hinterstoder zeigten zentimeterdicke Schneedecken, die von den Eisheilige n in den Bergregionen hinterlassen wurden.

Wie Meteorologe Josef Haslhofer von GeoSphere Austria berichtete, fällte es vor allem in den Kalkalpen ab 1400 Metern Seehöhe teilweise heftig. Exakte Messungen der Schneedecke liegen derzeit nicht vor, da der Lawinenwarndienst bereits in den Sommerschlaf übergewechselt ist. Diese Tatsache unterstreicht auch die Seltenheit von Schneefällen Mitte Mai in diesen Breitengraden, wie Haslhofer bestätigte. Er warnt ausdrücklich davor, die winterlichen Bedingungen in den Bergen zu unterschätzen.

Ausflüge in die Berggipfel werden dringend abgeraten, da die Schneedecke bis zu den Knien reichen und die Gefahren durch Rutschigkeit nicht zu unterschätzen sind. Der Schnee werde zudem vorerst nicht schnell abschmelzen. Das Wetter wird den Schnee verstärkt erleichtern, zumindest bis Sonntag bleibt ein nordwestlicher Wind mit bis zu 30 km/h bestehen. Die Temperaturen sinken in den frühen Morgenstunden auf ein bis sechs Grad.

Zusätzlich zeichnen sich für den Wochenende weitere Niederschläge ab, einzig im Innviertel soll es trocken bleiben. Experten räten alle Bergfreunde, die geplanten Touren aufgrund der widrigen Bedingungen einzustellen





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