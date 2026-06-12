Überraschender Abschied und neue Hoffnungen beim WAC

Beim Wolfsberger AC verlässt ein langjähriger Leistungsträger den Verein, während Thomas Silberberger bereits die nächsten Neuverpflichtungen plant, darunter ein österreichisches Top-Talent und einen Legionär. Zudem wird ein Torhüter langfristig gebunden.

Beim Wolfsberger AC kommt es zu einem überraschenden personellen Umbruch. Ein langjähriger Spieler, der insgesamt 216 Partien für den Verein bestritten hat, darunter 169 in der Bundesliga , verlässt den Klub nach sieben Jahren.

Er war ein integraler Bestandteil des Teams und erlebte auch die europäischen Auftritte in der Europa League mit, bei denen er acht Einsätze verbuchen konnte. Gleichzeitig plant Cheftrainer Thomas Silberberger weitere Verstärkungen. So steht die Verpflichtung eines österreichischen Top-Talents unmittelbar bevor, dessen Name von der Krone bereits ermittelt wurde.

Zudem soll ein Torhüter seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre verlängern. Darüber hinaus wird ein ausländischer Spieler, ein Legionär, mit einem Wechsel zum WAC in Verbindung gebracht. Somit vollzieht sich beim WAC ein doppelter Wechsel: der Abschied eines Urgesteins und die zeitgleiche Ankunft von neuem Personal, das den Kader für die kommenden Saisons stärken soll. Der Trainer äußerte sich zufrieden mit den bisherigen Transferaktivitäten, betonte aber, dass er den Abschied des verdienten Spielers anders gewünscht hätte.

Die genauen Details des neuen Talents und des Legionärs bleiben vorerst noch unklar, doch die Vermeldungen deuten auf eine aktive und ambitionierte Transferpolitik des Bundesligisten hin. Der Vertragsverlängerung des Torwarts kommt dabei ebenfalls große Bedeutung zu, da Stabilität im Tor für die weiteren sportlichen Ziele essenziell ist. Insgesamt zeigt sich der WAC handlungsfähig und will sowohl den已验证的Kader qualitativ aufstocken als auch langfristige Planungen mit Schlüsselspielern absichern





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