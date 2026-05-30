Überraschende Entdeckung: Schaf im Kofferraum löst Grenzkontrolle aus

Bei einer Grenzkontrolle in Neuhaus am Inn entdeckte die Polizei ein gefesseltes Schaf im Kofferraum eines Autos. Die Insassen hatten keine gültigen Pässe, der Fahrer wird zudem wegen Tierschutzverstoßes angezeigt.

Es war eine Überraschung für die Beamten der Grenzpolizei Passau , als sie bei einer routinemäßigen Kontrolle in Neuhaus am Inn auf ein lebendes Schaf im Kofferraum eines Dacia Logan stießen.

Das Tier lag auf den Hinterbeinen gefesselt, aber ansonsten in annehmbarem Zustand. Der Fahrer, ein 69-jähriger türkischer Staatsangehöriger, war zusammen mit zwei weiteren Männern auf dem Weg nach Deutschland. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass keiner der drei Insassen gültige Reisedokumente vorweisen konnte. Die Polizei leitete daraufhin Verfahren wegen aufenthaltsrechtlicher Verstöße ein.

Zudem wird gegen den Fahrer wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Das Schaf wurde befreit und nach Absprache mit dem Veterinäramt Passau in ein Tierheim gebracht. Dieser Vorfall erinnert an einen ähnlichen Fall in Oberösterreich, der erst im April für Schlagzeilen sorgte. Ein Schafbock namens Manni wurde in einem SUV in einer Tiefgarage in Wels entdeckt.

Drei Frauen hörten lautes Blöken, fanden das eingesperrte Tier und alarmierten die Polizei. Der Besitzer des Fahrzeugs gab an, er habe das Schaf gekauft und wolle es nach Niederösterreich bringen. Er sei müde gewesen und habe kurz parken wollen, sei jedoch eingeschlafen. Manni wurde daraufhin in das Tierheim Freistadt gebracht.

Solche Vorfälle werfen Fragen zur Einhaltung der Tierschutzbestimmungen bei Transporten auf. Die grenzpolizeiliche Kontrolle am Freitagnachmittag zeigt, dass nicht nur Menschen ohne gültige Papiere unterwegs sind, sondern auch Tiere unter fragwürdigen Bedingungen transportiert werden. Die Beamten waren erstaunt über die Gleichgültigkeit des Fahrers gegenüber dem Wohl des Tieres. Nach der Befreiung wurde das Schaf tierärztlich untersucht und in die Obhut des Tierheims gegeben.

Es wird nun ein neues Zuhause suchen. Die Polizei warnt davor, Tiere ungesichert zu transportieren, da dies nicht nur gegen das Tierschutzgesetz verstößt, sondern auch eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt. Das Schaf habe Glück gehabt, dass es so schnell entdeckt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Der Fall in Passau unterstreicht die Notwendigkeit strengerer Kontrollen an den Grenzen. Die Polizei betont, dass Tiere nicht als Fracht behandelt werden dürfen. Der 69-jährige Fahrer könnte mit einer Geldstrafe oder sogar einer Freiheitsstrafe belegt werden, da der Transport unter solchen Umständen als Tierquälerei gewertet werden kann. Das Schaf, das nun im Tierheim liebevoll versorgt wird, hat keine bleibende Gesundheitsschäden davongetragen.

Interessanterweise ist dies nicht der erste Fall dieser Art: Bereits im Januar 2023 wurde in Bayern ein Schaf im Kofferraum eines Autos entdeckt, das ebenfalls von türkischen Staatsbürgern gefahren wurde. Die Behörden haben ihre Maßnahmen verschärft, um solche Vorfälle zu verhindern. Tierschutzorganisationen fordern zudem eine bessere Aufklärung der Bevölkerung über die korrekte Tierhaltung und den Transport von Lebewesen.

Der Fall in Neuhaus am Inn reiht sich ein in eine Serie von ähnlichen Vorfällen, die zeigen, dass illegale Tierimporte nicht nur die Gesundheit der Tiere gefährden, sondern auch die öffentliche Ordnung. Weitere Details: Der Dacia Logan war in einem technisch einwandfreien Zustand, aber der Kofferraum war nicht belüftet. Die Beamten vermuten, dass das Schaf mehrere Stunden in dem engen Raum verbracht haben könnte.

Zeugen hatten zuvor ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Auto gehört, das aber nicht als Tierlaut erkannt wurde. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung, bei verdächtigen Umständen sofort Anzeige zu erstatten. Das Veterinäramt wird die Untersuchung fortsetzen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen einleiten. Die drei Insassen des Fahrzeugs wurden befragt und konnten keine plausiblen Angaben zum Zweck der Reise oder zur Herkunft des Schafs machen.

Die Grenzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch mögliche Verbindungen zu Menschenschmuggelringen, da die fehlenden Papiere auffällig sind. Der Fall hat landesweit für Aufsehen gesorgt und wird von den Medien genau verfolgt





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