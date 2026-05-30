Die Übergabe der beiden Brüder an die französische Behörde ist ein wichtiger Schritt in der Wiederherstellung der Sicherheit der Kinder. Die französischen Behörden werden sicherstellen, dass die Kinder in einer sicheren Umgebung leben können.

Die Übergabe der beiden Brüder an die französische Behörde sei unter Bedingungen erfolgt, die die Sicherheit der Kinder gewährleisten, teilte die Staatsanwaltschaft Colmar mit. Die beiden Buben, drei und fünf Jahre alt, waren am 19.

Mai von einem Autofahrer weinend am Straßenrand der Nationalstraße zwischen Alcácer do Sal und dem Badeort Comporta gefunden worden. Sie waren rund hundert Kilometer südlich von Lissabon. Die Mutter und ihr Partner wurden zwei Tage später in der Nähe von Fátima im Zentrum des Landes festgenommen. Die französischen Behörden hatten seit dem 11.

Mai nach der Mutter und den Kindern gesucht, nachdem der Vater ihr Verschwinden in Colmar gemeldet hatte. Die portugiesischen Behörden erklärten, die Kinder hätten üblicherweise bei ihrer Mutter gelebt; der Vater habe nur ein eingeschränktes und beaufsichtigtes Umgangsrecht gehabt. Die Mutter, eine 41-jährige Französin, wurde von der portugiesischen Justiz in Untersuchungshaft genommen und wegen Gefährdung oder Aussetzung angeklagt, ebenso ihr Partner, ein 55-jähriger Franzose, dem zudem schwere Körperverletzung an einem der beiden Buben vorgeworfen wird.

Die Übergabe der Kinder an die französische Behörde sei ein wichtiger Schritt in der Wiederherstellung der Sicherheit der Kinder. Die französischen Behörden werden sicherstellen, dass die Kinder in einer sicheren Umgebung leben können





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