Über 1.000 Kilometer für den guten Zweck: Vier Oberösterreicher radeln von Hamburg nach Steyr

Eine vierköpfige Gruppe aus Oberösterreich absolviert eine mehr als 1.000 Kilometer lange Radtour von Hamburg nach Steyr, um Spendengelder für den Verein "Rollende Engel" zu sammeln. Die Aktion wird von CGM unterstützt und verbindet sportliche Herausforderung mit sozialem Engagement.

Vier ambitionierte Radfahrer aus Oberösterreich haben sich auf eine mehr als 1.000 Kilometer lange Spendenfahrt von Hamburg nach Steyr begeben, um den Verein " Rollende Engel " zu unterstützen.

Die Gruppe, angeführt von Alex Prietzel, startete vergangenen Samstag in der Hansestadt und plant, nach mehrtägiger Fahrt am Zielort anzukommen. Die Aktion wird vom Software-Unternehmen CGM finanziell gefördert und dient dazu, Spendengelder für die Welser Organisation zu sammeln, die schwerkranken Menschen ihre letzten Wünsche erfüllt. Prietzel, der ursprünglich aus Steyr stammt, nutzt die Gelegenheit, um von seinem Lebensmittelpunkt Hamburg aus eine sportliche Herausforderung mit sozialem Engagement zu verbinden.

Nach intensiver Vorbereitung von einem halben Jahr, in dem jeder der Teilnehmer rund 3.000 Übungskilometer absolvierte, sind die körperliche Belastung und die mentale Stärke die größten Hürden. Täglich verbringen die Radler sechs bis zehn Stunden im Sattel, wobei insbesondere die extreme Hitze mit Temperaturen über 30 Grad besondere Vorsicht bei Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme erfordert. Trotz der Strapazen hält die Gruppe durch Humor und Gemeinschaftsgeist bei und hat für die Übernachtungen meist Hotels gebucht.

Besonders amüsant: Beim ersten Stopp mieteten sie kurzerhand eine Kirche, weil keine andere Unterkunft verfügbar war. Für die Ankunft am Steyrer Stadtplatz kommenden Samstag ist kein großes Willkommensfest geplant; die vier freuen sich vor allem darauf, gemeinsam ein kühles Bier zu trinken und die erfolgreiche Fahrt zu feiern





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