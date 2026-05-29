Tyler Andrews stellt neuen Geschwindigkeitsrekord am Mount Everest auf

US-Trailrunner Tyler Andrews hat den Mount Everest in unter zehn Stunden bestiegen - ein neuer Rekord. Doch die Verwendung von Flaschensauerstoff sorgt für Diskussionen.

Der US-amerikanische Trailrunner Tyler Andrews hat einen neuen Geschwindigkeitsrekord am Mount Everest aufgestellt. Er benötigte für den Aufstieg vom Basislager auf rund 5364 Metern Höhe bis zum Gipfel auf 8849 Metern nur 9 Stunden und 55 Minuten.

Damit unterbot er die bisherige Bestzeit des nepalesischen Bergsteigers Lakpa Gelu Sherpa aus dem Jahr 2003 um mehr als eine Stunde. Andrews verwendete dabei Flaschensauerstoff, was in der Bergsteigerszene Diskussionen über die Vergleichbarkeit von Rekorden am höchsten Berg der Welt auslöst. Der Rekordversuch fand Ende Mai statt, als die Hauptsaison am Everest bereits zu Ende ging. Andrews genoss dadurch den Vorteil, dass die Route weitgehend frei von anderen Bergsteigern war.

In den Wochen zuvor hatten sich am Berg oft lange Warteschlangen gebildet, insbesondere am Hillary Step, einem berüchtigten Felsaufschwung kurz unterhalb des Gipfels. Die guten Bedingungen in diesem Jahr trugen ebenfalls zur schnellen Zeit bei. Erfahrene Expeditionsleiter berichteten, dass der Khumbu-Eisbruch, eine der gefährlichsten Passagen, ungewöhnlich schnell zu überwinden war. Es gab weniger Leitern und die Wegführung war direkter als in den Vorjahren.

Die Verwendung von Flaschensauerstoff ist ein zentraler Kritikpunkt. Andrews atmete bereits ab Lager 2 auf 6400 Metern zusätzlichen Sauerstoff mit einer Flussrate von vier Litern pro Minute ein. Lakpa Gelu Sherpa hatte hingegen erst ab Lager 4 auf 7950 Metern Sauerstoff genutzt, und das mit einer damals üblichen Rate von zwei bis drei Litern pro Minute. Die Leiterin der Himalayan Database, Billi Bierling, betont, dass ein solcher Rekord mit Sauerstoff nicht mit einem Stadionrekord vergleichbar sei.

Die gefühlte Höhe reduziere sich durch den zusätzlichen Sauerstoff erheblich, was die Leistung deutlich steigere. Ihrer Meinung nach sollten Sportler solche Rekorde besser ohne künstliche Hilfsmittel versuchen. Andrews selbst hatte zuvor mehrfach versucht, den Everest ohne Flaschensauerstoff zu besteigen, musste aber jedes Mal umkehren. Nach seiner Rückkehr erklärte er, dass es ihn immer motiviert habe, an seine eigenen Grenzen zu gehen.

Der Aufstieg in 9:55 Stunden und der Abstieg in 16:32 Stunden seien eine der härtesten Sachen, die er je gemacht habe. Die Himalayan Database dokumentiert seit den 1960er Jahren Himalaya-Expeditionen und verzeichnet nun auch diesen Rekord. Bierling hob jedoch eine andere außergewöhnliche Leistung hervor: Der Pole Bartek Ziemski fuhr im Mai allein und ohne Flaschensauerstoff mit Skiern vom Gipfel des Lhotse und des Everest ab - eine technisch anspruchsvolle und riskante Aktion.

Die Diskussion um Geschwindigkeitsrekorde am Mount Everest wird wohl anhalten. Während einige die Leistung von Andrews als Meilenstein feiern, fordern andere mehr Transparenz bei den Bedingungen, insbesondere bei der Verwendung von Sauerstoff. Die Route, das Wetter, die Anzahl der anderen Bergsteiger und die technische Ausrüstung beeinflussen die Zeiten enorm. Ein direkter Vergleich mit früheren Rekorden ist daher kaum möglich.

Dennoch zeigt die Besteigung von Andrews, dass der Everest selbst mit technischen Hilfsmitteln eine enorme Herausforderung bleibt, die nur wenige Extremathleten in solcher Geschwindigkeit bewältigen können





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