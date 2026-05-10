Two women severely injured in Wingsuit-collision in Hohenems

Two women, a 32-year-old Swiss and a 48-year-old German, were severely injured in a Wingsuit-collision in Hohenems. The accident occurred after they collided during a Wingsuit-jump from a height of approximately 4,000 meters. The Swiss woman lost consciousness and was unable to open her parachute, while the German woman managed to open hers but suffered severe injuries when she hit a power line and fell from a height of about ten meters.

Bei einem Wingsuit-Sprung in Hohenems sind am Samstagmittag zwei Frauen schwer verletzt worden. Die 32-jährige Schweizerin und eine 48-jährige Deutsche kollidierten nach dem Absprung aus rund 4.000 Metern.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 12:30 Uhr nach einem Sprung vom Flugplatz Hohenems-Dornbirn. Insgesamt 15 Fallschirmspringer waren an Bord des Flugzeugs, als sie aus etwa 4.000 Metern Höhe absprangen. Während sich die 32-Jährige gemeinsam mit einem weiteren Springer in einem Parallelflug mit leichter Rechtskurve befand, näherte sich die 48-Jährige von hinten mit hoher Geschwindigkeit. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Wingsuit-Springerinnen.

Durch den Zusammenstoß verlor die 32-jährige Schweizerin das Bewusstsein. Sie konnte ihren Fallschirm nicht mehr selbst öffnen – erst die automatische Auslösung verhinderte Schlimmeres. Beim anschließenden Sinkflug streifte sie eine Hochspannungsleitung und stürzte in den Alten Rhein. Zwei Schwimmer bargen die Frau aus dem Wasser und brachten sie ans Ufer, wo sie vom Rettungsdienst erstversorgt wurde.

Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Ihr Zustand galt als kritisch. Auch die 48-jährige Deutsche verlor infolge der Kollision kurzzeitig das Bewusstsein, konnte ihren Hauptschirm jedoch noch selbst öffnen. Eine kontrollierte Landung gelang ihr nicht mehr: Im Bereich des Modellautoclubs Hohenems streifte sie eine Hochspannungsleitung und prallte aus rund zehn Metern Höhe auf den Boden.

Nach der Erstversorgung wurde sie mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Laut Angaben befand sie sich außer Lebensgefahr. Beide Frauen waren nach dem Unfall nur eingeschränkt ansprechbar und konnten keine Angaben zum genauen Hergang machen. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Sicherstellung der verwendeten Fallschirme und Gurtzeuge an. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind derzeit im Gange





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