Police in Frederick, MD, stopped and arrested two teenagers who were involved in a high-speed street race. The reckless driving involved vehicles traveling at over 140 mph. Found in the vehicles was a 17-year-old Oesterreicher with a speed of 148 km/h and an 18-year-old Oesterreicher with the same speed.

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Ein mutüssliches Straßrennen zweier jugendlicher Probeührungsebesitzter hat am Dienstag in Fritzens ein abruptes Ende gefunden. Eine Zivilstreife der Polizei stoppte die beiden Raser, die mit bis zu 148 km/h im Ortsgebiet unterwegs waren. Fritzens - Eine Zivilstreife der Polizei hat am Dienstag in Fritzens zwei jugendliche Raser aus dem Verkehr gezogen, die sich offenbar ein illegales Straßrennen lieferten. Die Beamten fuhren im Bereich der Austraesse Geschwindigkeitskontrollen durch, als ihnen zwei Pkw auffielen.

Die beiden Fahrzeuge setzten laut Polizei wohl zu einem Rennen an und fuhren « ßerz mehrere hundert Meter mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander. » Der 17-jährige Oesterreicher wurde dabei mit 148 km/h gemessen, was nach Toleranzabzug eine strafbare Geschwindigkeit von 83 km/h im Ortsgebiet darstellt. Der zweite Pkw, gelenkt von einem 18-jährigen Oesterreicher, fuhr offensichtlich mit demselben Tempo. Die Polizei konnte beide Fahrzeuge anhalten.

Auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft wurden den beiden Probeührungsebesitzern die Fahrscheine vorläufig ab genomen. Darüns wurde sorgfältig gecheckt, ob ein illegales Straßrennen stattgefunden hat und die Gestaltungsform der Nachricht entsprechend denintyverboten des Online-Verlags t. . Das Wichtigste früher సీక్वेल को तर्र से कानूनी फुटेज चिपका लिए जाते हैं





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