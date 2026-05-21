Two French children found in Portugal, likely abandoned by mother and stepfather

Two French children, aged 2 and 4, were found in Portugal and are believed to have been abandoned by their mother and stepfather. The children were found on a remote road and were taken into custody by police. The stepfather was arrested along with the children, while the mother is still being sought by French authorities.

Die beiden Buben wurden an einer abgelegenen Landstraße entdeckt. Die Mutter und der Stiefvater wurden jetzt gefasst. Zwei in Portugal aufgefundene Kleinkinder aus Frankreich sind vermutlich von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater ausgesetzt worden.

Beiden wurden laut Medienberichten auf der Terrasse eines Cafés gestellt und festgenommen. Laut portugiesischen Medien sollen sie erst wenige Tage zuvor gemeinsam mit Mutter und Stiefvater eingereist sein. Der Vater der beiden Kinder, der von der Mutter getrennt ist, habe sich nach den Berichten über das Auffinden der Buben spontan bei der Polizei gemeldet und Anzeige wegen Kindesentzugs erstattet, fügte Richert hinzu. Die Familie der 41 Jahre alten Frau hatte deren Verschwinden bereits am 11.

Mai gemeldet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte ihr Weg von Frankreich über Spanien nach Portugal nachverfolgt werden. Es habe jedoch keinen Kontakt zu ihr gegeben. Die portugiesische Nationalgarde GNR verfüge über Aufnahmen des Wagens beim Grenzübertritt am 11.

Mai, berichtete die Zeitung"Correio da Manhã" unter Berufung auf die Behörden. Ein Sprecher der Polizei sagte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, die Informationen des Blatts seien"nicht falsch". Zum Schutz der Kinder könne man aber keine weiteren Angaben machen. In Portugal leitete die Staatsanwaltschaft ebenfalls Ermittlungen ein.

Die beiden Buben befänden sich derzeit zur Beobachtung in einem Krankenhaus, teilte die Staatsanwaltschaft in Lissabon mit. Nach ersten Ermittlungsergebnissen hatten die Mutter und ihr neuer Lebensgefährte die Kinder mit einem Auto in den Wald gefahren. Dort hätten sie ihnen die Augen verbunden und ihnen gesagt, sie sollten ein Spielzeug suchen, während sie mit dem Auto wieder davonfuhren. Ein portugiesisches Paar fand die beiden Kinder, als sie weinend am Rand einer Landstraße nahe der Ortschaft Monte Novo do Sul entlanggingen.

Sie konnten mit Hilfe einer französischen Freundin am Telefon mit den beiden sprechen und verständigten die Polizei. Die Buben hatten Rucksäcke mit Wasser, Keksen und Kleidung, jedoch keine Ausweispapiere bei sich. Portugiesische Medien veröffentlichten Bilder der beiden blonden Kinder. Ausweise hatten sie nicht bei sich.

Laut Medien erzählten sie Beamten der Nationalgarde, ihre Mutter und ihr Stiefvater hätten sie mit verbundenen Augen im Wald allein gelassen. Als sie die Augenbinden abgenommen hätten, seien die Eltern bereits weg gewesen. Der Mann, der die Kinder aufgriff, war mit dem Auto unterwegs, als er die beiden plötzlich im Rückspiegel sah. Dem Fernseh-Nachrichtensender"SIC Notícias" schilderte er, das ältere Kind habe erzählt, dass die Eltern sie unter dem Vorwand eines Spiels verlassen hätten.

"Die Eltern haben ihnen gesagt, dass sie im Wald nach einem Spielzeug suchen sollten", sagte er sichtlich mitgenommen, während er sich die Tränen von den Augen wischte. "Als ich in ihre Rucksäcke sah, war mir sofort klar, dass sie ausgesetzt worden waren", erzählte er





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