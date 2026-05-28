Twitch erleichtert Monetarisierung für kleinere Streamer mit neuem Modell 'Monetization for All'

Twitch hat angekündigt, seine Monetarisierungsoptionen für alle Streamer zu erweitern, um kleineren Creator eine frühere Möglichkeit zum Geldverdienen zu bieten. Das neue Modell 'Monetization for All' ermöglicht es Zuschauern, neue Streamer früher zu unterstützen und stärker mit ihnen zu interagieren. Twitch will den Zugang zum Affiliate-Status erleichtern und die Bindung zwischen Streamern und Zuschauern weiter ausbauen.

Twitch hat angekündigt, seine Monetarisierungsoptionen für alle Streamer zu erweitern, um kleineren Creator eine frühere Möglichkeit zum Geldverdienen zu bieten. Bisher mussten Streamer den sogenannten Affiliate-Status erreichen, um mit klassischen Twitch -Funktionen Geld zu verdienen.

Dies erforderte bestimmte Voraussetzungen wie regelmäßige Streams und eine bestimmte Anzahl an Zuschauern und Followern. Viele kleinere Creator beschwerten sich seit Jahren darüber, dass der Weg zur ersten Einnahme oft zu lang und frustrierend sei. Mit dem neuen Modell 'Monetization for All' werden Funktionen wie Subscriptions, Bits, Emotes, Badges und Channel Points bereits ab dem ersten Stream verfügbar sein, was es Zuschauern ermöglicht, neue Streamer früher zu unterstützen und stärker mit ihnen zu interagieren.

Twitch betont jedoch, dass Auszahlungen weiterhin an den Affiliate- oder Partnerstatus gebunden bleiben und Einnahmen teilweise direkt innerhalb der Community genutzt werden können. Parallel dazu will Twitch den Zugang zum Affiliate-Status erleichtern, indem es die Kriterien für neue Creator überarbeitet. Die Plattform möchte die Bindung zwischen Streamern und Zuschauern weiter ausbauen und kündigt mehrere neue Funktionen an, wie Creator Badge Drops, Custom Power-ups und eine Erweiterung des Hype Train-Systems.

Twitch will nicht mehr nur eine klassische Streaming-Seite sein, sondern Interaktion, Community-Gefühl und gemeinsame Aktionen in den Mittelpunkt stellen. Mike Minton, Chief Product Officer von Twitch, erklärte, dass die Plattform neue Möglichkeiten schaffen wolle, damit Creator und Communities gemeinsam wachsen können. Ob die neuen Regeln langfristig tatsächlich für mehr erfolgreiche Creator sorgen, wird sich jedoch erst in den kommenden Monaten zeigen





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