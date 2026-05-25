Twin City Liner: Ausgerechnet bei bestem Ausflugswetter gibt es ein Problem mit der Technik

Ein Problem mit der Technik des Twin City Liners, der von Wien nach Bratislava fährt, hat zu einer Absage aller Fahrten ab dem 24.05.2026 bis auf weiteres geführt. Die Fahrgäste werden gebeten, sich an die Stelle zu wenden, bei der sie ihre Buchung oder Zahlung vorgenommen haben, um ihr Ticket umzubuchen oder eine Rückerstattung des bereits bezahlten Fahrpreises zu erhalten.

Das ist bitter: Ausgerechnet bei bestem Ausflugswetter gibt es ein Problem mit der Technik des Twin CIty Liners, der vom Wien er Schwedenplatz nach Bratislava fährt.

Auf der Website des Unternehmens steht zu lesen:Sehr geehrte Fahrgäste, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass ALLE Fahrten des Twin City Liners ab 24.05.2026 ab 10:30 bis auf weiteres aufgrund eines technischen Gebrechens leider nicht stattfinden können. fragte nach, wo das Problem liegt und ab wann wieder mit einem regulären Betrieb gerechnet wird. Bei der Buchungshotline hieß es Montagvormittag dazu, dass bis einschließlich 31. Mai keine Buchungen entgegengenommen werden. Wir wurden angewiesen, erst wieder am 1. Juni Reservierungen vorzunehme





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