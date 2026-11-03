TV2 entfernt Serie nach Schock-Prank gegen Rasmus Wallbridge

Der dänische Sender TV2 hat die Serie Alle lieben Rasmus zurückgezogen, nachdem Schauspieler Rasmus Wallbridge vier Monate lang von 150 Personen getäuscht wurde.

Der dänische öffentlich-rechtliche Fernsehsender TV2 hat seine sechsteilige Reality-Serie Alle lieben Rasmus vollständig aus dem Internet entfernt. Diese Entscheidung fiel nach heftiger öffentlicher Kritik an der Produktion, in der der Schauspieler und Komiker Rasmus Wallbridge über einen Zeitraum von vier Monaten systematisch belogen wurde. Die Serie sollte ursprünglich dokumentieren, wie Wallbridge seinen Traum verwirklicht, einen eigenen Spielfilm zu drehen. In Wahrheit handelte es sich jedoch um eine inszenierte Täuschung, bei der rund 150 Freunde, Bekannte, Kollegen und Prominente mitwirkten.

Detaillierte Abläufe der Inszenierung

Die Manipulation begann damit, dass das Umfeld des Schauspielers ihm vorgaukelte, seine Filmidee sei real und würde unterstützt. Unter der Anleitung eines engen Freundes und Geschäftspartners koordinierten die Teilnehmer diese Lüge. Viele von ihnen filmten Wallbridge dabei teilweise mit versteckter Kamera, ohne dass dieser davon wusste. Der Schein trug vier Monate lang, bis erst in der allerletzten Folge der Serie die Wahrheit ans Licht kam. Wallbridge erfuhr daraufhin, dass sein großer Traum von einem eigenen Film nur ein Streich war und nie ernsthaft geplant war.

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Politische und mediale Verurteilung

Die Reaktion auf den Vorfall war überwältigend und reichte weit über die Unterhaltungsbranche hinaus. Der Chefredakteur der Zeitung Politiken bezeichnete die Handlungen im Programm als Mobbing der übelsten Sorte. Kulturministerin Zenia Stampe kritisierte gegenüber dem Fernsehsender DR, dass TV2 eine völlig eklatante und unethische Weise gewählt habe, um Wallbridge über Monate zum Narren zu halten. Sie sprach von psychischer Gewalt, die durch die lange andauernde Täuschung verursacht wurde.

Auch die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen meldete sich offiziell zu Wort. Sie betonte, dass dieser unglückliche Fall allen zeigen solle, welche moralische und ethische Verantwortung mit der Veröffentlichung von Medieninhalten verbunden ist. Die Forderungen nach einer unabhängigen Prüfung der Vorfälle und personellen Konsequenzen innerhalb des Senders wurden immer lauter, während TV2 zunächst nur eine interne Untersuchung ankündigte.

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Reaktionen der Beteiligten und Folgen

Rasmus Wallbridge selbst schwieg zunächst und brach sein Schweigen erst am Wochenende über Instagram. Er erklärte, dass er sehe, was über ihn gesagt und ihm geschrieben werde, fühle sich jedoch nicht in der Lage, an der aktuellen Diskussion teilzunehmen. An den Sender TV2 richtete er eine klare Botschaft für zukünftige Projekte: Er fordere sie dringend auf, derartige Formate sein zu lassen. Seine Aussage unterstreicht die Schwere des erlittenen Vertrauensbruchs.

TV2 ist nicht zum ersten Mal mit kontroversen Formaten aufgefallen. In der Vergangenheit gab es bereits Diskussionen über journalistische Methoden, etwa bei der Doku Der schwarze Schwan, wo verdeckte Kameras und eine Maulwürfin eingesetzt wurden. Auch andere Produktionen wie Das letzte Wort, das Gespräche mit Prominenten vor deren Tod ausstrahlt, haben Fragen zur Ethik aufgeworfen. Die aktuelle Affäre markiert jedoch einen neuen Tiefpunkt in der Wahrnehmung der Grenzen akzeptabler Unterhaltung.