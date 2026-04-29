Türkischer Außenminister Fidan erhält in Wien Zuspruch für verstärkte Rolle Europas

Der Besuch des türkischen Außenministers Hakan Fidan in Wien unterstreicht die wachsende Bedeutung der Türkei in Europa und die Bereitschaft Österreichs zu einer engeren Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Sicherheit und Vermittlung in internationalen Konflikten.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat bei einem Besuch in Wien deutliche Signale der Wertschätzung für eine verstärkte Rolle Ankaras in Europa erhalten. Dieser positive Trend spiegelt eine veränderte Wahrnehmung der Türkei wider, die durch die aktuelle geopolitische Lage und ihre wachsende Bedeutung innerhalb der NATO verstärkt wird.

Das Treffen mit der österreichischen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, nur kurz nach einem Austausch beim Antalya Diplomacy Forum, unterstrich die bereits bestehende enge und vertrauensvolle Beziehung zwischen beiden Ländern. Im Vergleich zu vergangenen Jahren, die von Konflikten geprägt waren, kann die aktuelle Dynamik als ausgesprochen harmonisch beschrieben werden. Ein besonderer Fokus lag auf der Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen, die sich bereits auf einem hohen Niveau befinden und bald die Marke von fünf Milliarden US-Dollar im Handelsvolumen überschreiten könnten.

Österreichische Investitionen in der Türkei bleiben stabil, und die Zahl österreichischer Touristen verzeichnet ein stetiges Wachstum – für das Jahr 2025 werden über 560.000 Urlauber erwartet. Meinl-Reisinger betonte in einer gemeinsamen Pressekonferenz die wichtige Rolle Ankaras in Sicherheitsfragen, insbesondere als Vermittler in den Konflikten im Iran und in der Ukraine. Die geopolitische Verschiebung und die gestärkte Position der Türkei innerhalb der NATO haben zu einer Neubewertung der türkischen Bedeutung in Europa geführt.

Fidan selbst hatte vor seinem Wien-Besuch bereits mehrere europäische Hauptstädte besucht, wo ebenfalls ein starkes Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit der Türkei signalisiert wurde. Obwohl die EU-Beitrittsverhandlungen ins Stocken geraten sind, plädierte Meinl-Reisinger für das Eingehen von nächsten Schritten, insbesondere im Hinblick auf die europäische Sicherheitsarchitektur. Sie warnte davor, dass die derzeitigen Blockaden in den Beitrittskapiteln hinderlich seien und forderte einen realistischen Verhandlungsansatz, der auch Reformen in der Türkei berücksichtigt.

Eine vollständige Mitgliedschaft wurde von Meinl-Reisinger jedoch nicht explizit erwähnt, im Gegensatz zu den wiederholten türkischen Bestrebungen, die Fidan erneut bekräftigte. Der Besuch umfasste zudem ein Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker, einen Besuch der Diplomatischen Akademie und ein Gespräch mit dem OSZE-Generalsekretär Feridun Sinirlioğlu.

Darüber hinaus stand auf Fidans Agenda ein Empfang durch die AKP-nahe Union Internationaler Demokraten (UID), wo er einen Vortrag über die türkische Außenpolitik halten und gleichzeitig das 20-jährige Gründungsjubiläum der Organisation feiern sollte. Die UID, früher bekannt als UETD, spielt eine wichtige Rolle in der türkischen Diaspora in Europa. Ein weiterer Programmpunkt war die Eröffnung eines Erweiterungsbaus der türkischen Maarif-Schule in Wien-Ottakring. Die staatliche Maarif-Stiftung betreibt weltweit zahlreiche Bildungseinrichtungen, deren Arbeit jedoch nicht unumstritten ist.

Der Besuch von Hakan Fidan in Wien ist somit ein deutliches Zeichen für die wachsende Bedeutung der Türkei in der europäischen Politik und die Bereitschaft beider Seiten, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu intensivieren. Die Betonung der türkischen Rolle als Sicherheitsfaktor und Vermittler in regionalen Konflikten unterstreicht die Notwendigkeit eines konstruktiven Dialogs und einer verstärkten Kooperation, um die Herausforderungen der aktuellen geopolitischen Lage zu bewältigen.

Die wirtschaftlichen Beziehungen, die bereits auf einem soliden Fundament stehen, bieten zudem weiteres Potenzial für Wachstum und Entwicklung. Die Frage der EU-Beitrittsperspektive bleibt jedoch ein komplexes Thema, das eine realistische und lösungsorientierte Herangehensweise erfordert





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