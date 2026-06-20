Türkei: Über 60 Torschüsse ohne Tor

Die Türkei hat in ihren ersten beiden Weltmeisterschaftsspielen über 60 Torschüsse abgegeben, ohne jedoch ein einziges Tor zu erzielen. Das ist symptomatisch für ihren bisherigen WM-Auftritt.

Die Türkei hat in ihren ersten beiden Weltmeisterschaft sspielen über 60 Torschüsse abgegeben, ohne jedoch ein einziges Tor zu erzielen. Das ist symptomatisch für ihren bisherigen WM-Auftritt.

Im Spiel gegen Paraguay agierte die Türkei in Überzahl, nachdem Paraguays Miguel Almiron wegen einer Handgreiflichkeit rot gesehen wurde. Trotz des Drucks und der vielen Schüsse gelang es den Türken jedoch nicht, ein Tor zu erzielen. Dies ist die erste große Sensation dieser Weltmeisterschaft und hätte der Türkei wohl die wenigsten Experten zugetraut. Die Türkei hat in beiden Spielen über 30 Abschlüsse erzielt, ohne jedoch ein Tor zu machen. Dies macht es schwer für die Türken, im Turnier zu bleiben





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