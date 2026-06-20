Die türkische Fußballnationalmannschaft ist nach zwei Niederlagen bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden. Trainer Vincenzo Montella macht keinen Spielern Vorwürfe, vermutet aber Druck als Faktor. Star Arda Güler zeigte sich emotional und entschuldigte sich bei den Fans.

Die türkische Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft nach nur zwei Spielen ausgeschieden. Nach der 0:1-Niederlage gegen Paraguay herrschte Enttäuschung und Trauer im Team. Starspieler Arda Güler brach in Tränen aus und entschuldigte sich öffentlich bei den Fans.

Auch Teamchef Vincenzo Montella zeigte sich schockiert über das frühe Aus, machte seinen Spielern aber keine Vorwürfe. Die Türkei hatte 32 Torschüsse, konnte den Ball jedoch nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Montella vermutet, dass der Druck nach der langen WM-Abwesenheit und den hohen Erwartungen das Team unbewusst beeinflusst haben könnte. Sein Vertrag könnte nach der Gruppenphase enden.

Das letzte Spiel gegen die bereits qualifizierten USA hat nur noch statistischen Wert





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