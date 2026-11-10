Türkei kündigt neue Ölförderung zur COP31 an

Präsident Erdoğan verkündet steigende Ölproduktion in der Türkei parallel zur UN-Klimakonferenz COP31. Kritiker sehen Interessenkonflikt und mangelnde Klimakonsistenz.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat zum Start der UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya die Ausweitung der türkischen Ölproduktion bekannt gegeben. Die Ankündigung erfolgte direkt am ersten Tag der Konferenz, die bis Mitte des Monats in der südwesttürkischen Stadt stattfindet. Erdoğan nutzte die Plattform X, um die Entdeckung und Förderung zweier weiterer Ölfelder im Südosten des Landes zu verkünden. Diese politische Entscheidung steht im direkten Kontrast zu den auf der Konferenz diskutierten Zielen des schrittweisen Ausstiegs aus fossilen Energieträgern.

Ölfeld Gabar erhöht Förderung um 30 Prozent

Die tägliche Produktionsmenge im Ölfeld Gabar soll durch das Bohren neuer Brunnen um 30 Prozent ansteigen. Präsident Erdoğan schrieb am Montagabend auf der sozialen Netzwerkplattform X, dass diese Maßnahme dazu führt, die Marke von 100.000 Barrel pro Tag in der zweiten Jahreshälfte 2027 zu überschreiten. Das Ölfeld befindet sich in der Provinz Sirnak in der südostanatolischen Region, nahe der Grenze zu Irak und Syrien. Dort wurden bereits 2022 geschätzte Reserven von 150 Millionen Barrel bekanntgegeben. Erdoğan betonte, dass aus den Bergen von Gabar weiterhin gute Nachrichten kämen und das Projekt wirtschaftlich äußerst lohnend sei.

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Umweltorganisationen rügen fossile Ignoranz

Kritiker an der Klimapolitik der Türkei sehen die Ankündigung als Beweis für mangelnde Glaubwürdigkeit des Gastgeberlandes. Die Umweltorganisation Urgewald hatte am Morgen der Konferenz einen neuen Bericht vorgelegt. Darin rügt der Verband die sogenannte fossile Ignoranz des staatlichen Energiekonzerns Türkiye Petrolleri AO. Ein Experte des Verbands erklärte, der Konzern habe seine Ausgaben für die Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Diese Entwicklung stehe in scharfem Widerspruch zu den internationalen Klimazielen und untergrabe die Autorität der Türkei als Gastgeber der COP31.

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Parallelität zu früheren kontroversen Aussagen

Die aktuellen Äußerungen des türkischen Staatschefs erinnern an ähnliche Kontroversen bei vergangenen Klimagipfeln. Kritiker vergleichen das Vorgehen mit der Rede des aserbaidschanischen Staatschefs Ilham Aliyev zum Auftakt der COP29 vor zwei Jahren in Baku. Damals hatte Aliyev die Öl- und Gasvorkommen seines Landes als Geschenk Gottes bezeichnet und betont, keinem Land dürfe vorgeworfen werden, diese Rohstoffe zu vermarkten. Solche Positionen werden oft als Versuch gewertet, nationale Wirtschaftsinteressen vorübergehend über klimapolitische Verpflichtungen zu stellen. Die Türkei ist fast vollständig von Energieimporten abhängig und verbraucht täglich rund eine Million Barrel Öl, von denen etwa 90 Prozent importiert werden müssen.

Wirtschaftliche Ziele versus Klimaziele bis 2040

Trotz der wachsenden Förderung verfolgt Ankara langfristig ein anderes Ziel. Die Regierung strebt an, den täglichen Ölbedarf bis zum Jahr 2040 um rund 30 Prozent zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, plant die Regierung Investitionen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar in die Elektrifizierung des Landes. Gleichzeitig soll die lokale Förderung jedoch kurzfristig erhebliche wirtschaftliche Gewinne bringen. Erdoğan rechnete bei einer Fördermenge von 120.000 Barrel pro Tag mit jährlichen Einnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar für die türkische Wirtschaft. Diese Doppelstrategie aus Ausbau der fossilen Produktion und Finanzierung von Erneuerbaren bleibt ein zentraler Streitpunkt auf der Konferenz.