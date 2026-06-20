Türkei erleidet WM-Debakel: Vorrunden-Aus trotz Überzahl

Die türkische Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft bereits nach zwei Spielen ausgeschieden. Nach einer frühen 0:2-Niederlage gegen Australien folgt eine weitere 0:1-Pleite gegen Paraguay, obwohl das Team fast eine ganze Halbzeit in Überzahl spielt. Die vergebenen Chancen und das frühe Gegentor besiegeln das sportliche Fiasko.

Die türkische Nationalmannschaft erleidet bei der Weltmeisterschaft einen herben Rückschlag. Nach der überraschenden 0:2-Niederlage zum Auftakt gegen Australien folgt im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay eine weitere bittere 0:1 -Pleite.

Besonders schmerzhaft: Die Türken Spielen fast eine komplette Halbzeit in Überzahl, können daraus jedoch keinen Nutzen ziehen. Nach zwei Spielen steht die ernüchternde Bilanz bei null Punkten und keinem einzigen Treffer - das Vorrunden-Aus ist damit besiegelt. Die Partie in San Francisco beginnt mit einem Paukenschlag: Bereits nach 64 Sekunden bringt Matias Galarza die Paraguay mit einem Schuss aus rund 20 Metern unhaltbar in Führung.

Es ist das schnellste Tor des laufenden Turniers und gleichzeitig das früheste Gegentor, das die Türkei jemals bei einer Weltmeisterschaft hinnehmen muss. Dieser frühe Rückschlag scheint das Team von Trainer Vincenzo Montella lange zu beschäftigen. Zwar übernehmen die Türken im weiteren Verlauf die Spielkontrolle und erreichen vor der Pause beeindruckende 78 Prozent Ballbesitz. Doch gegen die tief stehende und gut organisierte paraguayische Defensive fehlen den Türken die zündenden Ideen und die nötige Durchschlagskraft, um gefährlich zu werden.

Die größte Gelegenheit auf den Ausgleich bietet sich in der 35. Minute: Nach einem Freistoß von Hakan Calhanoglu verlängert Mert Müldür per Kopf, doch der Ball trifft erst die Latte und dann den Pfosten - ein äußerst unglücklicher Doppelschuss. Kurz vor der Halbzeit dann eine turbulente Szene: Paraguays Miguel Almirón gerät nach einer Zweikampfsituation ins Visier des Videoassistenten, weil er sich während der Auseinandersetzung die Hand vor den Mund hält, was gemäß den aktuellen Regelvorgaben überprüft wird.

Schiedsrichter Ivan Barton zeigt nach Ansicht der Bilder die Rote Karte, sodass Paraguay die gesamte zweite Spielhälfte in Unterzahl bestreiten muss. Nach dem Seitenwechsel könnte man erwarten, dass die Türkei die Überzahl nutzt, um das Spiel zu drehen. Doch stattdessen zieht sich Paraguay mit zehn Spielern noch weiter zurück und verteidigt mit großer Leidenschaft und Geschlossenheit. Die Türkei belagert den Strafraum der Südamerikaner nahezu ununterbrochen und kommt zu einer Vielzahl von Torchancen.

Spieler wie Merih Demiral, Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu, Arda Gül, Baris Yılmaz, Abdülkerim Bardakci und Can Uzun versuchen es immer wieder aus verschiedenen Positionen, doch entweder fehlt die nötige Präzision, oder die paraguayische Abwehr ist im letzten Moment mit einem Bein oder einem Kopf zur Stelle. Mit jeder vergebenen Gelegenheit wächst die Frustration auf türkischer Seite. Als der Schlusspfiff ertönt, ist die Enttäuschung riesig. Trotz klarer Feldüberlegenheit und mehr als 50 Minuten Überzahl bleibt die Türkei erneut ohne Torerfolg.

Damit ist die Mannschaft bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Gastgeber USA ausgeschieden und kann höchstens noch für ein positives Ergebnis im abschließenden Spiel sorgen. Für die ambitionierten Türken endet die Weltmeisterschaft damit in einem sportlichen Fiasko - und die Kritik an Mannschaft und Trainer dürfte nach diesem bitteren Turnierverlauf deutlich lauter werden





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