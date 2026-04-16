Turbulenzen bei der US-Notenbank: Trumps Wunschkandidat und die Hängepartie um Jerome Powell

Die Nachfolge von Jerome Powell als Fed-Chef gestaltet sich schwierig. Präsident Trump favorisiert Kevin Warsh, doch Ermittlungen gegen Powell und Widerstand im Senat verzögern die Entscheidung. Die Unabhängigkeit der Zentralbank steht auf dem Prüfstand.

Die Aussichten, dass der von US-Präsident Donald Trump auserkorene Kandidat für den Posten des nächsten Chefs der US-Notenbank, Kevin Warsh , die erforderliche Zustimmung erhält, sind derzeit wenig ermutigend. Jerome Powell s Amtszeit als Vorsitzender der Federal Reserve läuft Mitte Mai aus, doch die Ernennung seines Nachfolgers droht sich zu verzögern. Powell selbst hat Bereitschaft signalisiert, seine aktuellen Aufgaben so lange wie nötig weiterzuführen. Diese Haltung quittierte der Präsident mit der unmissverständlichen Aussage: „Ich werde ihn feuern müssen, wenn er nicht geht.“ Diese Konfrontation, die der Präsident offenbar schon seit geraumer Zeit anstrebt, hat zur aktuellen Pattsituation geführt.

Trump hatte Powell wiederholt öffentlich als „Schwachkopf“ und „Verlierer“ diffamiert, da dieser keine deutlichen Senkungen des US-Leitzinses veranlasst hatte. Mutmaßlich auf Initiative des Präsidenten hin starteten die Justizbehörden Ermittlungen gegen Powell. Der Vorwurf lautete auf angeblich stark überhöhte Kosten bei der Renovierung des Fed-Gebäudes in Washington. Diese Vorgehensweise stößt nicht nur auf scharfe Kritik der oppositionellen Demokraten, die Trump vorwerfen, die Unabhängigkeit der Zentralbank zu untergraben. Auch innerhalb der republikanischen Partei gibt es Widerstand.

So weigert sich der republikanische Senator Thom Tillis, der Personalie Warsh zuzustimmen, solange ein von der trumptreuen Staatsanwältin Jeanine Pirro eingeleitetes Strafverfahren gegen Powell andauert. Tillis ist Mitglied des Bankenausschusses des Senats, jenes Gremiums, das für die Bestätigung von Personalentscheidungen der Fed zuständig ist. Angesichts der knappen Mehrheit der Republikaner von 13 zu 11 Stimmen in diesem Ausschuss genügt ein einziger abweichender Senator, um das Verfahren zu stoppen, bevor es dem Plenum des Senats zur Abstimmung vorgelegt werden kann. Der Bankenausschuss plant für Dienstag eine Anhörung zur Nominierung Warshs.

Selbst ungeachtet des Widerstands von Senator Tillis ist der Zeitplan äußerst eng bemessen. In der Vergangenheit hat der Senat es nur ein einziges Mal geschafft, einen Kandidaten für die Federal Reserve innerhalb von weniger als einem Monat nach der Anhörung zu bestätigen. Dies betraf jedoch lediglich ein reguläres Mitglied des Gouverneursrats und nicht den Vorsitzenden der weltweit bedeutendsten Zentralbank. US-Finanzminister Scott Bessent äußerte sich unterdessen gelassen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Weg im Senat und in den zuständigen Ausschüssen durch republikanischen Einfluss geebnet sei, um Warsh bis Mai zu ernennen.

Präsident Trump schloss am Mittwoch jedoch aus, die Untersuchung gegen Powell wegen dessen Umgang mit der 2,5 Milliarden Dollar teuren Renovierung des Fed-Hauptquartiers einzustellen. „Glauben Sie nicht, dass wir herausfinden müssen, was dort passiert ist?“, fragte Trump rhetorisch. „Ob es nun Inkompetenz, Korruption oder beides ist – ich denke, man muss das herausfinden. Das meine ich wirklich ernst.“ Diesen Aussagen stehen jedoch die Urteile von Gerichten entgegen. Ein Bundesgericht unter dem Vorsitz von James Boasberg entschied im vergangenen Monat, dass zwei von US-Staatsanwältin Pirro an die Notenbank gerichtete Vorladungen eine unzulässige politische Schikane gegen einen Amtsträger darstellten, den Trump aus dem Amt drängen wolle.

Boasberg schrieb in seiner Urteilsbegründung: „Die Regierung hat im Wesentlichen keinen einzigen belastbaren Hinweis vorgelegt, der den Verdacht einer Straftat gegen Powell stützen würde.“ Pirro kündigte Berufung gegen diese richterliche Entscheidung an. In dieser Woche versuchten zwei Staatsanwälte sowie ein Ermittler aus Pirros Büro unangekündigt, die Baustelle beim Fed-Hauptquartier zu betreten, doch ihnen wurde der Zutritt verwehrt. Robert Hur, externer Rechtsberater der Fed, richtete Pirro in einem Schreiben, das die Financial Times zitierte, aus: „Wie Sie wissen, ist der vorsitzende Richter Boasberg zu dem Schluss gekommen, dass Ihr Interesse am Renovierungsprojekt der Federal Reserve nur ein Vorwand war. Sollten Sie diese Feststellung anfechten wollen, bieten die Gerichte Ihnen einen Weg dazu; es ist nicht angemessen, dass Sie versuchen, dies zu umgehen.“

Die Ermittlungen gegen Powell lösen anhaltend Kritik aus. Erst diese Woche bekräftigte die frühere Notenbankchefin und Finanzministerin Janet Yellen ihre Besorgnis. Sie erklärte, sie habe „noch nie zuvor eine Bedrohung dieses Ausmaßes für die Fed gesehen.“ Auf einer Konferenz in Hongkong fragte sie: „Wie oft äußert der Präsident eines Industrielandes die Ansicht, dass der Zinssatz so festgelegt werden sollte, dass die Schuldendienstkosten sinken? So etwas hört man in einer Bananenrepublik.“

Die sich anbahnenden Feindseligkeiten könnten sich, unabhängig von Warshs Nominierung, noch lange hinziehen. Jerome Powell hat eine separate Amtszeit als Mitglied des Fed-Gouverneursrats, die bis Januar 2028 dauert. Üblicherweise scheiden die Vorsitzenden der Federal Reserve aus dem Gouverneursrat aus, wenn ihre Amtszeit als Vorsitzender endet. Sie können jedoch auf eigenen Wunsch im Vorstand verbleiben. Powell hat angekündigt, er werde so lange als Gouverneur ausharren, bis die Untersuchung gegen ihn „endgültig und transparent abgeschlossen“ sei.

Sollte er im Amt bleiben, würde dies Donald Trump die Möglichkeit verwehren, eine andere Person in den siebenköpfigen Vorstand zu berufen. Dies würde wiederum Warshs Spielraum schmälern. Trump hat bisher nur drei der aktuellen Mitglieder ernannt, und selbst diese gelten als eher unwillig, radikale Veränderungen in der Fed zu unterstützen oder sich gar an Trumps Forderungen zu Zinssätzen zu halten. Die anhaltende Unsicherheit über die Führung der Federal Reserve wirft einen Schatten auf die Stabilität des Finanzsystems und die Unabhängigkeit einer Institution, die für die Wirtschaftsgesundheit der USA von entscheidender Bedeutung ist.





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