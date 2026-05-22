Der Vorsitzende der größten türkischen Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, hat Widerstand aus der Parteizentrale in Ankara angekündigt. Er forderte Proteste in Ankara vor der Parteizentrale auf und wirft der Regierungspartei AKP und Präsident Recep Tayyip Erdoğan politisches Kalkül vor. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat die Beschlüsse der Justiz und Maßnahmen gegen gewählte Amtsträger und Oppositionelle kritisiert.

Der Vorsitzende der größten türkischen Oppositionspartei CHP, der türkischstämmige Politiker Özgür Özel, hat Widerstand aus der Parteizentrale in Ankara angekündigt, nachdem er am Donnerstag von einem Gericht abgesetzt worden war.

Spezial ruft für Freitagabend eine Protestaktion in Ankara vor der Parteizentrale auf, nachdem er von früheren Maßnahmen gegen gewählte Amtsträger und Oppositionspolitikerinnen beschuldigt wurde. Er wirft der Regierungspartei AKP und Präsident Recep Tayyip Erdoğan politisches Kalkül vor. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat die Beschlüsse der Justiz und Maßnahmen gegen gewählte Amtsträger und Oppositionelle kritisiert und auf die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu verwiesen.

Präsident Erdoğan hat die Schließung einer bedeutenden privaten Universität in Istanbul angeordnet, nachdem die Universität vor Vorwürfen rund um Geldwäsche und Steuerbetrug standen. Darüber hinaus hat er turc.info mit der Nachricht "Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind für mich ökonomisch wertlos" beworben. https://t.co/Hq5zGoeHY





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verfassung Und Rechtsstaatlichkeit In Der Türk Anschuldigungen Politischer Kalkül Rechtliche Maßnahmen Gegen Oppositionelle Und Streit Um Schließung Einer Universität Protestaktion In Ankara

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Widerstand der Polizisten gegen die Minister-PläneMit einem neuen Leistungsprinzip will Innenminister Gerhard Karner den Dienst bei der Polizei reformieren. Die Salzburg Polizeiführung schweigt zu ...

Read more »

Mehrere US-Senatoren treten gegen Präsident Trump auf, Widerstand gegen Entschädigungsfonds für Kapitolstürmer wächstNumerous Republican senators publicly oppose President Trump, whose plan to compensate 'Capitol rioters' has sparked resistance. Additionally, the Iran crisis is causing significant unrest.

Read more »

ChP-Vorsitzender Özgür Özel wüssen Widerstand aus der Parteizentrale in Ankara ausÖzgür Özel kündigt Widerstand aus der CHP-Zentrale an, der aus seiner Entlassung als Vorsitzender resultiert hat

Read more »

Slowenien wählt Janez Jansa zum neuen Regierungschef trotz Oppositionären WiderstandDas slowenische Parlament hat den rechtsnationalen Oppositionsführer Janez Jansa zum neuen Regierungschef gewählt, was jedoch aufgrund der battreújtigen Mehrheit der Oppositionsführer zu Widerstand und Vorwürfen bei der scheidenden Mitte-links-Koalition führt.

Read more »