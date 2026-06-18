Tunnelsanierung nach Lkw-Brand abgeschlossen: Asfinag gibt Strecke vor Sommerreisezeit frei

Die Asfinag hat die umfangreichen Sanierungsarbeiten an einem durch einen Lkw-Brand schwer beschädigten Tunnel termingerecht vor der Sommersaison beendet. Nach dem Unfall im Jänner 2026, bei dem ein Sattelzug im Tunnel Feuer fing und gewaltige Schäden verursachte, sind alle Reparaturen und Sicherheitsupgrades nun abgeschlossen. Der Tunnel ist wieder uneingeschränkt für den Verkehr geöffnet.

Die Asfinag hat die Sanierungsarbeiten am nach einem schweren Lkw-Unfall beschädigten Tunnel wie geplant vor Beginn der Sommerreisezeit abgeschlossen. Die nächtlichen Ableitungen auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Salzburg sind damit beendet.

Bei dem Unfall am 9. Jänner 2026 war ein Lkw mit hoher Geschwindigkeit gegen das rechte Portal des Tunnels geprallt, im Tunnel in Brand geraten und hatte schwere Schäden an der Galerie und am Tunnelgewölbe verursacht.

Zudem wurden auf den ersten 120 Metern alle Sicherheitseinrichtungen zerstört. Die Sanierung erforderte wiederholt nächtliche Sperren und zeitweise eine einspurige Verkehrsführung. Vor Pfingsten war der Tunnel für knapp eine Woche komplett gesperrt, um eine neue Innenbeschichtung aufzutragen.

Außerdem wurden neue Anpralldämpfer installiert, die dem Fahrer bei dem Unfall mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben gerettet hätten. Die Asfinag beziffert die Kosten für die Wiederherstellung auf rund 4,5 Millionen Euro, wobei ein erheblicher Teil durch eine Versicherungsleistung gedeckt werden könnte. Mit der Fertigstellung steht der Tunnel nun wieder uneingeschränkt für den Verkehr zur Verfügung, rechtzeitig vor der erwarteten Reisewelle im Sommer





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