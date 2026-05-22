Tulsi Gabbard, US-Geheimdienstchefin, zieht sich aus dem Amt zurück

Tulsi Gabbard, US-Geheimdienstchefin, hat ihren Rücktritt angekündigt, um sich auf die Unterstützung ihres Mannes beim Kampf gegen einen seltenen Knochenkrebs zu konzentrieren. Als Grund nannte sie einen Brief an den Präsidenten Donald Trump.

Die US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard hat ihren Rücktritt angekündigt. Als Grund nannte sie eine seltene Form von Knochenkrebs , an der ihr Mann erkrankt ist, wie aus einem von einer Mitarbeiterin am Freitag veröffentlichten Brief an den Präsidenten Donald Trump hervorgeht.

Als Geheimdienstkoordinatorin fungierte Tulsi Gabbard an der Spitze der US-Nachrichtendienste und fungierte als Hauptberaterin des Präsidenten in nachrichtendienstlichen Angelegenheiten. Sie hatte das Amt zu Beginn von Trumps zweiten Amtszeit Anfang 2025 angetreten. Laut dem Sender PBS hatte Tulsi Gabbard in einer schriftlichen Stellungnahme an einen Senatsausschuss erklärt, dass der Iran seit den Luftschlägen aus dem Sommer 2025 keine Anstrengungen unternommen habe, seine nuklearen Fähigkeiten wieder aufzubauen.

Als sie während einer Anhörung im Kongress nach der direkten Bedrohung gefragt wurde, wich sie aus, weil sie sagte, der Einzige, der entscheidet, was eine unmittelbare Bedrohung darstellt und was nicht, sei der Präsident. Trump nannte Tulsi Gabbard in einem Video auf seiner Plattform Truth Social "leider" und lobte ihre Arbeit. Ihr Stellvertreter, Aaron Lukas, wird das Amt kommissarisch übernehmen





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