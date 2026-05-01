Tularämie bei totem Feldhasen in Lustenau nachgewiesen – Behörden warnen vor Ansteckungsgefahr

Im Auer Ried in Lustenau wurde bei einem tot aufgefundenen Feldhasen die bakterielle Infektionskrankheit Tularämie festgestellt. Die Krankheit ist auf Menschen übertragbar und kann grippeartige Symptome verursachen. Die Behörden raten zu Vorsichtsmaßnahmen und schnellem Melden von Fundorten.

Im Auer Ried in Lustenau wurde bei einem Mitte April tot aufgefundenen Feldhasen die bakterielle Infektionskrankheit Tularämie festgestellt. Die Krankheit, auch bekannt als Hasenpest , ist durch direkten Kontakt auf Menschen übertragbar.

Die Behörden raten daher zu erhöhten Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit kranken oder toten Tieren. Tularämie tritt in Österreich vor allem in den östlichen Bundesländern seit Jahren auf, während in Vorarlberg bislang nur wenige Einzelfälle bekannt wurden. Betroffen sind in erster Linie Feldhasen und andere Nagetiere, doch die Krankheit kann auch auf den Menschen übertragen werden. Eine Infektion äußert sich meist durch grippeartige Symptome wie Fieber, Gliederschmerzen und geschwürige Veränderungen an der Eintrittsstelle der Bakterien, begleitet von schmerzhaft geschwollenen Lymphknoten.

Laut der Agentur für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (AGES) werden in Österreich jährlich mehr als 20 Fälle beim Menschen nachgewiesen. Um eine Ansteckung zu vermeiden, raten die Behörden, kranke oder tote Tiere keinesfalls mit bloßen Händen zu berühren. Auch sollte das Einatmen von Staub in der Umgebung solcher Fundstellen vermieden werden. Der Fundort eines verendeten Tieres soll markiert und dem zuständigen Jagdaufsichtsorgan oder der nächsten Polizeidienststelle gemeldet werden.

Die Tularämie wird durch das Bakterium Francisella tularensis verursacht und kann sowohl durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren als auch durch Zeckenbisse oder verunreinigtes Wasser übertragen werden. In schweren Fällen kann die Krankheit lebensbedrohlich sein, weshalb eine schnelle medizinische Behandlung entscheidend ist. Die Behörden betonen, dass die Bevölkerung sensibilisiert werden sollte, um mögliche Infektionsrisiken zu minimieren. Besonders Jäger, Landwirte und Spaziergänger in ländlichen Gebieten sollten sich über die Symptome und Schutzmaßnahmen informieren.

Die AGES empfiehlt bei Verdacht auf Tularämie umgehend einen Arzt aufzusuchen, um eine gezielte Antibiotikatherapie einzuleiten. Die Krankheit ist in Österreich meldepflichtig, was eine schnelle Reaktion der Gesundheitsbehörden ermöglicht. Trotz der relativ geringen Fallzahlen in Vorarlberg zeigt der aktuelle Fund, dass die Krankheit auch in dieser Region auftreten kann. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, bei Auffindung toter oder kranker Tiere vorsichtig zu sein und die entsprechenden Meldestellen zu informieren.

Die Tularämie ist zwar selten, aber potenziell gefährlich, weshalb Prävention und schnelle Reaktion entscheidend sind





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