TUI-Chef: Keine Indikation für Engpass, aber sinkende Ölnachfrage und steigende Preise

TUI-Chef Sebastian Ebel betont, dass es keine Anzeichen für einen Engpass gebe, aber die Ölnachfrage sei aufgrund der gestiegenen Preise gesunken. Gleichzeitig sei es gelungen, Lagerbestände zu sammeln. TUI selbst habe sich gegen einen Preisanstieg von Kerosin mit Termengeschäften abgesichert.

Die Diskussion ist sehr erstaunlich, sagte TUI -Chef Sebastian Ebel am Mittwoch. Es gibt gar keine Indikation dafür. Andere Lieferländer seien in die Lücke gesprungen, die durch das Ausbleiben von Öllieferungen aus dem Nahen Osten aufgrund der Blockade der Schiffsroute am Persischen Golf gerissen worden sei.

Es gebe Lagerbestände. Gleichzeitig sei die Ölnachfrage aufgrund der gestiegenen Preise gesunken. Wir gehen davon aus, dass wir keinen Engpass haben werden, betonte Ebel. TUI selbst habe sich gegen einen Preisanstieg von Kerosin mit Termingeschäften abgesichert - im Sommer gelte das für 85 Prozent des Bedarfs, im Winter für rund 60 Prozent.

TUI hat im zweiten Quartal des bis September laufenden Geschäftsjahres trotz Belastungen des Iran-Krieges den Verlust gedrückt. Von Jänner bis März verbesserte der Konzern das bereinigte Betriebsergebnis um 19 Mio. Euro oder rund neun Prozent auf einen Fehlbetrag von 188 Mio. Euro.

Das starke erste Halbjahr gebe Rückenwind für ein herausforderndes zweites Halbjahr, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Wirtschaftliche und geopolitische Krisen erforderten hohe Flexibilität, erklärte TUI-Chef Sebastian Ebel vor allem mit Blick auf den Iran-Krieg. Das sehr gute Ergebnis gibt uns Zuversicht für das 2. Halbjahr





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