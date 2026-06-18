Tuchel ärgerlich über Fotografen vor WM-Spiel

Thomas Tuchel, Trainer der englischen Nationalmannschaft, war vor dem WM-Spiel gegen Kroatien unzufrieden mit der Position der Fotografen. Sie versperrten ihm die Sicht auf das Spielfeld und konnten seine Mannschaft nicht sehen. Trotzdem gewann England das Spiel mit 4:2.

Bevor das WM-Spiel zwischen England und Kroatien begann, hatte Thomas Tuchel bereits Grund zur Beschwerde. Der Trainer der englischen Nationalmannschaft war unzufrieden damit, wie nah die Fotografen an ihn herankamen, und teilte ihnen das auch deutlich mit.

'Was soll das? ', schimpfte Tuchel, als sich eine Gruppe von Fotografen vor seiner Trainerbank versammelte, um den Trainer und seine Spieler zu fotografieren. Besonders ärgerlich fand er, dass ihm die Fotografen die Sicht auf das Spielfeld versperrten.

'Ich bitte die FIFA dringend, die Position der Fotografen während der Nationalhymne zu ändern. Ich konnte meine Mannschaft nicht sehen. Ich hatte mich so auf diesen Moment gefreut, er war etwas ganz Besonderes, und dann stand ich vor einer Wand aus 50 Fotografen. Ich konnte keinen einzigen Spieler sehen, und das hat mein Erlebnis etwas getrübt', erklärte Tuchel nach dem Spiel.

Das Ergebnis des Spiels dürfte ihn jedoch weitaus mehr gefreut haben. Seine Mannschaft gewann das attraktive Match mit 4:2 gegen Kroatien. Harry Kane (12. , 42.

), Jude Bellingham (47. ) und Marcus Rashford (85. ) trafen für den Vize-Europameister





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