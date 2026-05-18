TT Games' Attempt to Revamp 'Lego Batman' Series with 'The Legacy of the Dark Knight'

After years of similar games, TT Games aims to introduce its own formula with unique gameplay mechanics, preserving the essential features of Lego while offering a fresh approach to open world adventures.

TT Games wagt bei " Lego Batman " einen Neustart - und liefert mit "Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" mehr, als selbst Batman-Fans erwartet hätten.

"Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" versucht TT Games etwas, das lange als unmöglich galt. Nach Jahren voller Lizenzspiele mit ähnlichem Aufbau will das Studio die eigene Formel drastisch verändern, ohne dabei den typischen Lego-Charakter aufzugeben. Das Ergebnis ist ein Spiel, das sich in vielen Momenten fast wie eine Mischung aus klassischem Lego-Abenteuer und der bekannten anfühlt - nur eben mit Plastiksteinen, Slapstick und absurd überzeichneten Figuren.

Statt sofort hunderte Charaktere freizuschalten und durch kleine Mini-Level zu hetzen, konzentriert sich das Abenteuer zunächst fast ausschließlich auf die Geschichte





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