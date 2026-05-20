TT-Forum in Wipptal abgesagt: Bürgermeister wehrten sich, Saal nicht aufzubewegen

Die Tiroler Tageszeitung hat eine Diskussionsveranstaltung im Wipptal abgesagt, nachdem Bürgermeister des Wipptals und andere Entscheidungsträger Absagen gegeben haben. Der Saal, den sie brauchten, war aufgrund intensiver Suche nicht aufzutreiben.

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Seit mittlerweile zwei Wochen versucht die Redaktion der Tiroler Tageszeitung, eine Diskussionsveranstaltung im Wipptal zu organisieren. Dabei wollten wir nicht explizit nur über die bevorstehende Demo am Brenner reden, sondern auch über die Zukunft des Verkehrs auf der Strecke. Und das mit Entscheidungsträgern, Experten, vor allem aber mit der Bevölkerung. Nachdem wir dieses TT-Forum, ein Format, das seit über 17 Jahren besteht, gestern dann auch öffentlich angekündigt haben, müssen wir es jetzt leider gleich wieder absagen.

Das ist schade. Irgendwie bezeichnend. Und kein gutes Signal, was die Fähigkeit und die Bereitschaft zu einem kritischen Diskurs betrifft. Als Medium sind wir es gewohnt, dass unsere Arbeit nicht überall Anklang findet.

Das gehört zum Geschäft, wir sind dabei auch nicht weinerlich. So war es auch in diesem Fall. Die Bürgermeister des Wipptals sagten gleich einmal reihenweise ab. Die Begründung: Zeitlich sei eine Teilnahme „nicht möglich“.

Dabei ließen wir zu diesem Zeitpunkt den eigentlichen Termin noch offen. Das ist zur Kenntnis zu nehmen. Und soll an dieser Stelle auch einfach so stehen bleiben. Weil das Thema trotzdem ein zentrales ist, wollten wir das TT-Forum dennoch veranstalten.

Landeshauptmann Anton Mattle wollte sich der Diskussion stellen. Ohne Bedingungen, und Mattle hat dafür seinen Terminkalender freigeräumt. Ebenso Fritz Gurgiser, der Obmann des Transitforums Austria-Tirol. Auch Thomas Baumgartner, Vizepräsident der nationalen Frächtervereinigung Italiens, Michael Eller, TVB-Obmann des Wipptals, und Andrea Leiter, Gemeindevorständin von Gries am Brenner, waren bereit, in einem vollen Saal mit dem Publikum und den Bürgern zu diskutieren.

Auch SP-Verkehrslandesrat René Zumtobel hatte angekündigt, an der Veranstaltung teilzunehmen, wie bei den anderen wohl trotz vollem Terminkalender. Für diese Bereitschaft möchten wir uns bei diesen Personen herzlich bedanken und gleichzeitig auch an dieser Stelle für die Unannehmlichkeiten und die leider notwendige Absage entschuldigen. Denn der Saal, den wir dafür gebraucht hätten, war trotz intensiver Suche nicht aufzutreiben. Erst gab es da und dort Absagen, dann bekamen wir mehrere Zusagen, auch schriftlich, dass Räumlichkeiten frei sind.

Um jeweils tags darauf wieder Absagen zu bekommen, weil Gemeindesäle nun doch anderweitig besetzt sind. Das mag im Einzelfall auch so sein. Insgesamt drängt sich aber trotzdem der Schluss auf, man hat einiges unternommen, damit das TT-Forum nicht stattfindet. Fairer wäre gewesen, ganz öffentlich zu sagen, man will hier nicht diskutieren.

Auch das ist zur Kenntnis zu nehmen. Für uns macht es aber keinen Sinn, diese Veranstaltung nicht direkt vor Ort zu machen. Genau dort wollen wir nämlich sein. Mit dem Ohr an den Menschen.

Und so macht es für uns keinen Sinn, die Diskussion ohne die betroffene Bevölkerung an einem anderen Ort zu führen. Letztlich müssen wir die Veranstaltung auch deshalb absagen, weil aus logistischen Gründen jetzt keine Zeit mehr für andere adäquate Alternativen mit der entsprechenden Größe blieb. Man kann jetzt gerne über die Beweggründe und Hintergründe einzelner Protagonisten im Wipptal spekulieren. Jeder darf sich selbst einen Reim darauf machen.

Wir werden uns dem Verkehr und der Situation für die Menschen im Wipptal natürlich weiterhin intensiv widmen. Und auch weiterhin versuchen, eine Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern zu organisieren. Vor allem aber wollen wir das Ohr weiterhin ganz nah an den Menschen haben





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